巴黎奧運／聖火希臘點燃 逾萬火炬手將接力傳遞

2024年巴黎奧運今天在奧運發源地希臘奧林匹亞（Olympia）舉行點燃聖火儀式，接下來將由逾萬名火炬手接力傳遞，並在7月26日的巴黎奧運開幕式中成為焦點。

法新社報導，國際奧林匹克委員會（InternationalOlympic Committee）主席巴赫（Thomas Bach）表示：「在古代，奧運讓希臘城邦齊聚一堂，甚至在戰爭和衝突時期也是如此。」

他說：「今天，奧運仍是唯一將全世界聚集在一起進行和平競爭的活動。古往今來，奧運運動員發出這個強有力訊息：是的，我們可以於激烈競爭同時，在同一個屋簷下和平共處。」

由於今天陰天，裝扮成古代女祭司的希臘女演員梅里米娜（Mary Mina）在有2600年歷史的赫拉神廟（Temple of Hera）遺跡前，用昨天彩排時採集的備用火種，為首位火炬手、2020年東京奧運划船項目的希臘金牌得主恩托斯科斯（Stefanos Ntouskos）點燃火炬。這座神廟位於西元前776年奧運會誕生的體育場附近。

接下來由退休法國游泳運動員羅荷．馬納杜（LaureManaudou）接力。於2004年雅典奧運贏得生涯首面奧運金牌的她，成為本屆奧運首位法國火炬手。

在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行導致2020年東京奧運和2022年北京冬奧規模縮水後，今年聖火點燃儀式終於盛大回歸。

希臘總統薩克拉洛普魯（KaterinaSakellaropoulou）、法國體育部長歐迪亞-卡斯特拉（Amelie Oudea-Castera）、巴黎市長安市長伊達戈（Anne Hidalgo）皆出席儀式。美國次女高音喬伊斯．狄杜娜朵（Joyce Didonato）也現場獻唱奧林匹克會歌。

接下來11天裡，在希臘土地上，聖火將由約600名火炬手接力穿越41個城市，跨越5000公里，並於4月26日在雅典的帕那辛納克體育場（Panathenaic

Stadium）舉辦的儀式中交接給2024巴黎奧運主辦單位。那裡是1896年首屆現代奧運會舉辦場地。

4月27日，聖火將搭乘19世紀的三桅帆船「貝倫號」（Belem）啟程前往法國，預計於5月8日抵達法國南部港口馬賽（Marseille）。

隨後，1萬名火炬手會將聖火傳遞到法國64個地區。它將在長達1萬2000公里旅程中穿越400個城鎮和數十個旅遊景點，途經法國本土，以及加勒比海、印度洋和太平洋的海外屬地，並於7月26日成為巴黎奧運開幕式焦點。

今年奧運開幕式計劃在塞納河（Seine）登場，這是首次不在奧運主場館內舉行。然而，總統馬克宏（Emmanuel Macron）昨天表示，若出現安全威脅，可將儀式轉移至國家體育場。