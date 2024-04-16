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超馬／陳彥博用「高齡」當範例 盼鼓勵更多台灣運動員

中央社／ 台北16日電
台灣超級馬拉松好手陳彥博分享賽事經歷。中央社記者吳家昇攝
台灣超級馬拉松好手陳彥博分享賽事經歷。中央社記者吳家昇攝

現年37歲的台灣超級馬拉松好手陳彥博今天表示，他希望用自己當例子鼓勵更多台灣運動員，就算超過30歲，只要訓練與生活達到平衡，競技運動生命也能很長：而他的目標是拚到43歲。

5年前陳彥博就曾透過紀錄片「出發」，讓外界更瞭解他10年來的熱血奮鬥過程，如今又相繼完成加拿大育空700公里極地橫越賽、瑞典500公里不休息極地橫越賽。

「希望讓人度過煎熬，信念使人度過難關，身為運動員的我們，除了透過競技運動表現，也能夠鼓勵、安慰更多的人，帶給大家一點點正向的力量。」陳彥博今天在返台記者會上強調，他想以自身為例子，鼓勵更多的台灣運動員。

陳彥博說，隨著運動員的生涯愈長，愈能體悟人生只有一次，要活得精彩，「成為你想成為的人，督促自己不斷進步。」已經37歲的他強調，就算超過30歲，只要訓練與生活達到平衡，競技運動生命也能很長，尤其是超耐力運動，「我們常被社會框架束縛，所以我的目標是拚到43歲，後面轉往冒險。」

接下來陳彥博預計於9月前往非洲肯亞，參加為期5天的230公里超馬賽，加上比賽地點在國家公園內，因此有野生動物出沒，而溫差大的沙漠氣候將成為一大考驗。

超馬 陳彥博

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