快訊

中東局勢緊張！台股跌547點痛失兩萬點大關 金管會信心喊話

台灣治安太好！陸人見騎樓1幕驚呼「膽子好大」 網笑：台灣人只偷這3樣東西

不只青埔3762戶！桃園下午共計「近萬戶停電」 台電揭主因

中華奧會首次受邀點燃奧運聖火 林鴻道：極大肯定

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中華奧會主席林鴻道（右）受邀參與奧運聖火點燃儀式。圖／中華奧會提供
中華奧會主席林鴻道（右）受邀參與奧運聖火點燃儀式。圖／中華奧會提供

2024巴黎奧林匹克運動會（巴黎奧運）於希臘奧林匹亞當地時間12點00舉行巴黎奧運聖火點燃儀式，中華奧會首次受邀，並由主席林鴻道親自參與巴黎奧運聖火點燃及觀禮，意義非凡。

現代奧運會點燃聖火儀式始於1920年第七屆比利時奧運會開幕式上，象徵點燃光明的火炬，並於1928年國際奧會（IOC）決議通過，未來的奧運會都要在主場點燃聖火直到賽會結束；而聖火接力的傳遞始於1936年第11屆柏林奧運會開始，並成為歷屆奧運會開幕的重要儀式，象徵傳承火焰，生生不息的意義。

本次聖火傳遞更受國際奧林匹克學院（IOA）推薦中華奧會林鴻道主席出席，並於希臘時間4月16日下午18點30（台灣時間23點30）進行聖火傳遞。

林鴻道表示，「能夠參與這場歷史性的聖火點燃儀式，是對中華奧會的極大肯定，更是國際奧會對我們不懈努力的認可。我們一直致力於籌辦國際賽事，與世界各地的奧會密切合作，這些寶貴經驗讓我們更深刻地理解並推廣奧林匹克的核心價值卓越、尊重、友誼。」

中華奧會參與本次聖火點燃及聖火的傳遞，奠定了中華奧會在國際上的貢獻與價值，更堅定了推動奧林匹克精神的決心。未來，中華奧會將不斷加強奧林匹克教育推廣工作，透過講座、活動等形式，吸引更多人參與我們的行列。並擴大邀請企業攜手，共同履行企業社會責任，提供更全面的訓練與教育資源，以實踐奧林匹克精神中的團結與合作，為世界和平與進步作出更多貢獻。

比利 聖火

延伸閱讀

射擊／不定向飛靶奧運資格賽 陳貴鵬搶門票

射擊／3度登奧運殿堂憂心巴黎治安 「證件妹」吳佳穎有準備

射擊／三度叩關奧運舞台 吳佳穎坦言怕對夢幻巴黎夢碎

射擊／巴黎奧運資格賽 呂紹全、林穎欣落敗無緣搶門票

相關新聞

田徑／中國跨欄女神穿「超窄三角褲」比賽挨轟 教練團回應了

中國田徑女選手夏思凝因高顏值，一出道就成為鎂光燈焦點，更被大陸網友封為「中國田徑IU」。近日夏思凝出戰大陸2024年全國田徑大獎賽女子100米欄，她在比賽中穿著高衩超窄三角短褲上場比賽，引發許多網友質

擊劍／世青賽中華銳劍小將李讓勇奪預賽第一 惜複賽第二戰落敗

台灣男子銳劍全國排名第一，中正高中李讓選手，於今日在利雅德世界青年擊劍錦標賽，全球214位參賽選手當中，以小組全勝，只有9點失分的情況下，勇奪預賽第一，取得大會第一種子的身分進入複賽。 複賽先以

全中運／20日開幕！聖火今傳遞到基隆 謝國樑率隊迎接

今年全國中等學校運動會大會聖火，今天傳遞到基隆市，市長謝國樑出面迎接，並期許基隆代表隊成員發揮實力，在全中運獲得佳績。全...

中華奧會首次受邀點燃奧運聖火 林鴻道：極大肯定

2024巴黎奧林匹克運動會（巴黎奧運）於希臘奧林匹亞當地時間12點00舉行巴黎奧運聖火點燃儀式，中華奧會首次受邀，並由主...

超馬／德女將帶癌父征戰激勵 陳彥博盼帶父母體驗冒險

受到1名德國女選手帶著抗癌成功父親比賽而感動，台灣超級馬拉松好手陳彥博今天在記者會表示，期待未來能夠帶著父母一起體驗短距...

射擊／不定向飛靶奧運資格賽 陳貴鵬搶門票

台灣射擊代表隊至今已取得7席巴黎奧運參賽資格，陳貴鵬明天將搭機前往卡達參加飛靶最終奧運資格賽，希望能繼楊昆弼後，再添1席...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。