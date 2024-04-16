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超馬／德女將帶癌父征戰激勵 陳彥博盼帶父母體驗冒險

中央社／ 台北16日電
台灣超級馬拉松好手陳彥博（左）日前到瑞典參與拉普蘭極地橫越賽，拿下亞軍好成績，他16日下午在台北舉行返國記者會，陳彥博的父親陳彬（右）也出席，並為兒子戴上獎牌。中央社記者吳家昇攝
台灣超級馬拉松好手陳彥博（左）日前到瑞典參與拉普蘭極地橫越賽，拿下亞軍好成績，他16日下午在台北舉行返國記者會，陳彥博的父親陳彬（右）也出席，並為兒子戴上獎牌。中央社記者吳家昇攝

受到1名德國女選手帶著抗癌成功父親比賽而感動，台灣超級馬拉松好手陳彥博今天在記者會表示，期待未來能夠帶著父母一起體驗短距離冒險。

日前赴瑞典挑戰500公里不休息極地橫越賽，陳彥博拿下跑步組亞軍的成績，僅次於法國選手柯巴瑞耶（Thierry Corbarieu），更成為首名完賽的亞洲選手，今天在返台記者會上，他透露學到很多全新的技巧，「畢竟亞洲對於極地競賽比較陌生，所以這10多年都在不斷學習。」

陳彥博分享，這次賽事幾乎一個人穿越黑夜，還得克服暴風雪，甚至睡眠過少出現幻覺、幻聽的狀況，導致很多選手因此棄賽，不過比賽期間也看到極光，讓他在通過終點露出笑容，「冒險不是征服大自然而是自己，保持信念堅持下去。」

台灣超級馬拉松好手陳彥博與父親陳彬（右）。中央社記者吳家昇攝
台灣超級馬拉松好手陳彥博與父親陳彬（右）。中央社記者吳家昇攝

最令陳彥博驚喜的是，54歲的柯巴瑞耶不僅個性非常友善，不藏私地分享「短暫深層睡眠策略」，甚至還幫陳彥博查看裝備，給予如何減少雪橇負重的建議，「這些經驗需要花很多時間、經驗累積，但他說想要傳承給我，讓我很有感觸，希望能帶動更多冒險精神給台灣人民。」

去年陳彥博前往加拿大參加育空700公里極地賽，1名德國女選手帶著癌成功的爸爸一起挑戰，讓他深受感動，並許願未來能夠帶著家人一起出國比賽，「對我來說一定是很棒的回憶。」但他隨即打趣說道：「不知道之後會不會關係決裂。」

台灣超級馬拉松好手陳彥博日前參與瑞典拉普蘭極地橫越賽，拿下亞軍好成績。中央社記者吳家昇攝
台灣超級馬拉松好手陳彥博日前參與瑞典拉普蘭極地橫越賽，拿下亞軍好成績。中央社記者吳家昇攝

陳彥博

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