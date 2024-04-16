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射擊／不定向飛靶奧運資格賽 陳貴鵬搶門票

中央社／ 台北16日電
陳貴鵬資料照。
陳貴鵬資料照。

台灣射擊代表隊至今已取得7席巴黎奧運參賽資格，陳貴鵬明天將搭機前往卡達參加飛靶最終奧運資格賽，希望能繼楊昆弼後，再添1席男子不定向飛靶奧運席次。

台灣射擊代表隊4月兵分二路爭取奧運門票，在巴西舉行的手槍與步槍最終奧運資格賽告一段落後，接下來輪到4月22日起在卡達杜哈登場的飛靶奧運資格賽。

中華民國射擊協會秘書長陳武田接受中央社記者訪問時表示，飛靶奧運資格賽將派出杭州亞運國手陳貴鵬參賽，預計明天啟程。

根據規定，在奧運資格賽落幕後，若選手在6月9日最終版奧運積分排名還未在任何項目取得席位者，屆時排名最高的選手，將有機會獲得參賽資格。

陳武田表示，射擊隊在巴黎奧運取得7席參賽資格，已是隊史最佳，他評估，後續要再靠排名獲取席次的機會不大。

不過，因射擊隊所取得奧運資格，屬於國家奧會的席位，依據遴選辦法，須透過積分制決定，代表台灣出征奧運的人選。

陳武田表示，目前男子不定向飛靶楊昆弼、男子定向飛靶李孟遠、女子不定向飛靶林怡君與劉宛渝、女子25公尺手槍田家榛與吳佳穎參加奧運，幾乎已定案。

至於女子10公尺空氣手槍項目人選，陳武田透露，將由當初射下門票的劉恆妤與余艾玟之間「2搶1」，劉恆妤目前領先2點積分，預計再1場比賽達標，就能確定迎接首次奧運之旅。

林怡君 楊昆弼 田家榛

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