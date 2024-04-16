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柔道／楊勇緯法國移訓收穫豐 推個人商品號召粉絲應援

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
楊勇緯推出個人周邊產品。圖／澄禹行銷提供
楊勇緯推出個人周邊產品。圖／澄禹行銷提供

2024巴黎奧運明天進入倒數100天，選手各個也不停歇地展開訓練計劃、摩拳擦掌備戰，希望可以早日爭取登上最高殿堂的門票，上屆東京奧運摘銀的楊勇緯，在6月底本屆奧運柔道名單正式公布前，為了維持比賽手感及累積積分，仍到世界各地參賽及移地訓練，持續為奧運做準備。

日前到法國移地訓練，楊勇緯表示，法國的國家訓練中心設備非常齊全，比起其他城市差距很大，就連在當地移動路過的景色都令人印象深刻，尤其是在高速公路的休息站就可以買到奧運柔道公仔，讓他十分驚喜。

而楊勇緯這次特別選擇到法國移地訓練，不外乎就是為了巴黎奧運提早適應環境，且與歐洲選手一起訓練可以感受其強度，他提到在法國的這段時間，認識了法國柔道的文化及訓練方式，能跟這麼多頂尖的選手訓練收穫很多，這趟法國行讓他相當難忘。

楊勇緯近日赴法國移訓，並將在20日前往香港參加亞錦賽。圖／澄禹行銷提供
楊勇緯近日赴法國移訓，並將在20日前往香港參加亞錦賽。圖／澄禹行銷提供

結束法國移地訓練後，楊勇緯緊接著要前往香港參加亞錦賽，20日將以第一種子的姿態迎戰。積極備戰的同時，也不忘在比賽與日常生活中取得平衡，像是趁空檔的休息時刻到當地景點參訪，並穿上自己品牌的服飾，把握春日時光在異地出遊探險。

為了讓運動迷們可以與柔道男神一同迎接美好的春日氣息，楊勇緯個人品牌推出《春遊探險組》特惠活動，內含Hajime 口袋TEE乙件、柔道服造型充棉吊飾乙個、壓克力立牌乙組，加碼贈送乙張楊勇緯親筆簽名的明信片，超值組合只要1499元，相當於下殺75折的優惠，限量40組《春遊探險組》將在16日至23日限時7天販售，即刻到「動誌商城」搶購。

2024巴黎奧運 楊勇緯

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