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射擊／3度登奧運殿堂憂心巴黎治安 「證件妹」吳佳穎有準備

中央社／ 台北16日電
台灣射擊好手「證件妹」吳佳穎（圖）拿下2024巴黎奧運資格，連續3屆叩關奧運最高殿堂，她16日在台北出席美妝品牌記者會，透露5月將前往巴黎移地訓練，為奧運全力備戰。中央社記者裴禛攝
台灣射擊好手「證件妹」吳佳穎（圖）拿下2024巴黎奧運資格，連續3屆叩關奧運最高殿堂，她16日在台北出席美妝品牌記者會，透露5月將前往巴黎移地訓練，為奧運全力備戰。中央社記者裴禛攝

台灣射擊名將「證件妹」吳佳穎今年夏天將第3度叩關奧運，她今天表示，期待有機會能造訪巴黎聖母院、鐵塔等景點，但也擔憂當地治安問題，會特別準備防盜腰包和手機掛繩。

吳佳穎今年1月在亞洲手槍暨步槍錦標賽，為台灣再添1席25公尺手槍奧運資格，將繼里約奧運、東京奧運後，再登上五環殿堂。

距離巴黎奧運還剩3個多月，吳佳穎今天出席品牌活動時表示，有了前2次奧運經驗，心態變得更加穩重，預計5月將前往巴黎移地訓練，提前適應當地氣候、環境，而6月德國世界盃將是奧運前最後一場比賽。

吳佳穎先前從未造訪過巴黎，當地治安問題也讓她相當擔憂，她直呼對巴黎夢幻想法破滅，希望屆時不要碰到搶案。

吳佳穎近期逢人就問是否去過巴黎以及注意事項，她已有心理準備，她表示，會準備防盜腰包，手機則用掛繩，秉持錢財不外漏原則，並相信屆時奧運期間，大會會做好周邊治安措施。

儘管如此，吳佳穎對於造訪巴黎還是有期待，她表示，每個地方都想去，除了列舉出聖母院、羅浮宮、凱旋門、鐵塔等景點外，也希望能品嚐法國料理，以及體驗當地藝術、音樂文化。

不過，雖然吳佳穎開出一大串願望清單，但她最後務實地說，「我覺得應該沒時間。」

台灣「射擊甜心證件妹」吳佳穎（圖）16日在台北出席美妝品牌活動，分享放曬秘訣，展露好氣色，已取得巴黎奧運門票的她也透露，5月將前往巴黎移地訓練。中央社記者裴禛攝
台灣「射擊甜心證件妹」吳佳穎（圖）16日在台北出席美妝品牌活動，分享放曬秘訣，展露好氣色，已取得巴黎奧運門票的她也透露，5月將前往巴黎移地訓練。中央社記者裴禛攝
拿下巴黎奧運資格的台灣射擊好手「證件妹」吳佳穎（右）預計5月前往巴黎移地訓練，提前熟悉當地環境，她16日在台北出席美妝品牌活動，與彩妝師游絲棋（左）分享防曬秘訣。中央社記者裴禛攝
拿下巴黎奧運資格的台灣射擊好手「證件妹」吳佳穎（右）預計5月前往巴黎移地訓練，提前熟悉當地環境，她16日在台北出席美妝品牌活動，與彩妝師游絲棋（左）分享防曬秘訣。中央社記者裴禛攝

吳佳穎 里約奧運

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