射擊／三度叩關奧運舞台 吳佳穎坦言怕對夢幻巴黎夢碎

有望第三度代表我國參加奧運會的射擊好手「證件妹」吳佳穎，在今天出席護膚品牌活動時透露，5月將前往巴黎移地訓練，提前適應當地氣候與環境，並預計在6月份的世界盃進行奧運前最後一場公開賽事，為巴黎奧運全力備戰。

我國射擊代表隊目前已經取得7個奧運參賽席次，其中「證件妹」吳佳穎在今年初於雅加達舉行的亞錦賽暨巴黎奧運亞洲區資格賽中就順利射下奧運資格，有望繼里約奧運、東京奧運後，第三度站上奧運舞台。

在今天出席護膚品牌的防曬新品活動時，吳佳穎也透露自己平時就是一個「防曬控」，不僅平日室內、外防曬工作不可少，訓練時也不會因此輕忽，「就如同對於射擊運動一樣，我相信專注在防曬，因此達成抗老的任務。」

「證件妹」吳佳穎（右）出席護膚品牌活動。記者劉肇育／攝影

對於奧運前的最後備戰，吳佳穎也表示預計在5月前往巴黎提前適應當地氣候、環境，不過她也透露這是她第一次前往巴黎，最擔心的就是治安問題，也做好防盜、錢財不外露等準備，「很怕對巴黎的夢幻想法破滅，現在我逢人就問有沒有去過巴黎，希望能得到一些建議，但我相信奧運期間他們會把治安維護得很好。」

吳佳穎透露，由於過去沒有到過巴黎出遊或是比賽，也希望能夠把握時間去聖母院、巴黎鐵塔、凱旋門等知名景點走走，並品嚐道地的法國料理，欣賞當地藝術和音樂，「這次去還是希望能夠進奧運比賽場館看看，不過聽說目前好像沒有對外開放。」