快訊

前委員疑當電信詐騙集團門神 NCC震驚回應了

新北某高職外籍生「2人下水僅1人上岸」 消防馳援擴大搜尋

超商店員狂嫖少女拍片賣暗黑論壇...恐怖手法曝光 入獄前海撈239萬

射擊／三度叩關奧運舞台 吳佳穎坦言怕對夢幻巴黎夢碎

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
「證件妹」吳佳穎（右）出席護膚品牌活動。記者劉肇育／攝影
「證件妹」吳佳穎（右）出席護膚品牌活動。記者劉肇育／攝影

有望第三度代表我國參加奧運會的射擊好手「證件妹」吳佳穎，在今天出席護膚品牌活動時透露，5月將前往巴黎移地訓練，提前適應當地氣候與環境，並預計在6月份的世界盃進行奧運前最後一場公開賽事，為巴黎奧運全力備戰。

我國射擊代表隊目前已經取得7個奧運參賽席次，其中「證件妹」吳佳穎在今年初於雅加達舉行的亞錦賽暨巴黎奧運亞洲區資格賽中就順利射下奧運資格，有望繼里約奧運、東京奧運後，第三度站上奧運舞台。

在今天出席護膚品牌的防曬新品活動時，吳佳穎也透露自己平時就是一個「防曬控」，不僅平日室內、外防曬工作不可少，訓練時也不會因此輕忽，「就如同對於射擊運動一樣，我相信專注在防曬，因此達成抗老的任務。」

「證件妹」吳佳穎（右）出席護膚品牌活動。記者劉肇育／攝影
「證件妹」吳佳穎（右）出席護膚品牌活動。記者劉肇育／攝影

對於奧運前的最後備戰，吳佳穎也表示預計在5月前往巴黎提前適應當地氣候、環境，不過她也透露這是她第一次前往巴黎，最擔心的就是治安問題，也做好防盜、錢財不外露等準備，「很怕對巴黎的夢幻想法破滅，現在我逢人就問有沒有去過巴黎，希望能得到一些建議，但我相信奧運期間他們會把治安維護得很好。」

吳佳穎透露，由於過去沒有到過巴黎出遊或是比賽，也希望能夠把握時間去聖母院、巴黎鐵塔、凱旋門等知名景點走走，並品嚐道地的法國料理，欣賞當地藝術和音樂，「這次去還是希望能夠進奧運比賽場館看看，不過聽說目前好像沒有對外開放。」

吳佳穎 里約奧運

延伸閱讀

射擊／巴黎奧運資格賽 呂紹全、林穎欣落敗無緣搶門票

巴黎奧運拚減碳 環境報告：值得嘉許但仍不足

楊勇緯法國移地訓練備戰奧運 體驗不同文化

小學生寒假作業丟巴黎廁所？千萬網紅認「自導自演」超慘下場曝光

相關新聞

田徑／中國跨欄女神穿「超窄三角褲」比賽挨轟 教練團回應了

中國田徑女選手夏思凝因高顏值，一出道就成為鎂光燈焦點，更被大陸網友封為「中國田徑IU」。近日夏思凝出戰大陸2024年全國田徑大獎賽女子100米欄，她在比賽中穿著高衩超窄三角短褲上場比賽，引發許多網友質

擊劍／世青賽中華銳劍小將李讓勇奪預賽第一 惜複賽第二戰落敗

台灣男子銳劍全國排名第一，中正高中李讓選手，於今日在利雅德世界青年擊劍錦標賽，全球214位參賽選手當中，以小組全勝，只有9點失分的情況下，勇奪預賽第一，取得大會第一種子的身分進入複賽。 複賽先以

全中運／20日開幕！聖火今傳遞到基隆 謝國樑率隊迎接

今年全國中等學校運動會大會聖火，今天傳遞到基隆市，市長謝國樑出面迎接，並期許基隆代表隊成員發揮實力，在全中運獲得佳績。全...

金廈泳渡7月登場總獎金150萬元 5月中三地舉辦選拔賽

邁入第21屆的金門海上長泳以及邁入第12屆的金廈泳渡，今年將在7月20、21日舉行，今天也在台北市舉辦賽事發佈會，其中總...

射擊／三度叩關奧運舞台 吳佳穎坦言怕對夢幻巴黎夢碎

有望第三度代表我國參加奧運會的射擊好手「證件妹」吳佳穎，在今天出席護膚品牌活動時透露，5月將前往巴黎移地訓練，提前適應當...

再4天全中運登場 蔣萬安曝學生時無緣 參加世壯運圓夢

睽違12年，全國中等學校運動會再次回到台北市舉辦，將於4月20至25日舉辦。市長蔣萬安今天出席全中運全國記者會，並公開主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。