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田徑／中國跨欄女神穿「超窄三角褲」比賽挨轟 教練團回應了

聯合新聞網／ 綜合報導
夏思凝。 截圖自微博
夏思凝。 截圖自微博

中國田徑女選手夏思凝因高顏值，一出道就成為鎂光燈焦點，更被大陸網友封為「中國田徑IU」。近日夏思凝出戰大陸2024年全國田徑大獎賽女子100米欄，她在比賽中穿著高衩超窄三角短褲上場比賽，引發許多網友質疑，擔心她跨欄時會走光。

現年20歲的夏思凝身高170公分，不只外型亮麗，成績也相當亮眼，曾在2019年獲得世界中學生田徑錦標賽女子100公尺跨欄冠軍、第二屆中國全國青年運動會女子100公尺跨欄金牌，曾打破中國少年紀錄。

日前她在比賽中身穿黑色三角運動褲引發爭議，有部分網友質疑她可能會走光，是在博觀眾眼球，不過也有人力挺她，「在運動場上這樣穿很正常」、「有人內心骯髒看錯了地方」、「好像不是只有她一個人這樣」。

夏思凝的教練團對此做出回應，「運動員穿三角褲是為了爭分奪秒，減少摩擦和風阻的情況下，極有可能提升0.01秒速度，對於運動員爭奪金牌發揮至關重要的作用。客觀來說，既然裁判沒有阻止，也說明夏思凝的著裝沒違法比賽規定，屬於正常著裝，大家應該把注意力集中在比賽，而不是一昧地將某些事情放大，誤導網友們盲目跟風，對運動員產生沒有必要的影響。」

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