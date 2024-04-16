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再4天全中運登場 蔣萬安曝學生時無緣 參加世壯運圓夢

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安致詞時也透露，其實自己一直都很熱愛運動，但學生時沒能參加全中運、亞奧運，但他會參加明年的世壯運。圖／北市府提供
蔣萬安致詞時也透露，其實自己一直都很熱愛運動，但學生時沒能參加全中運、亞奧運，但他會參加明年的世壯運。圖／北市府提供

睽違12年，全國中等學校運動會再次回到台北市舉辦，將於4月20至25日舉辦。市長蔣萬安今天出席全中運全國記者會，並公開主題MV「我們的主場」，尤其這首歌象徵著超越自我的追求和不放棄的信念，鼓勵全國選手以全中運為啟蒙，向全民展現最佳體育精神，並推動學校體育發展。

蔣萬安也透露，其實自己一直都很熱愛運動，但學生時沒能參加全中運、亞奧運，但他會參加明年的世壯運，至於報名什麼項目？蔣也豪氣說，之前媒體問要不要參加田徑、游泳？「這些我都已經很拿手了，不要參加了」，還轉向一旁對游泳蝶王王冠閎說，「冠閎你要參加...不過（年紀）還沒有資格。」

蔣萬安表示，這次全中運台北市將迎來將近2萬3千多名選手、教練、老師及親朋好友到台北市，今年台北市首都舉辦的全中運，一定有很多選手未來站上國際舞台，不管亞運、奧運等賽場，為國爭光。

北市教育局表示，今年全中運參與的選手與隊職員、縣市團本部及裁判約有2萬3000人次，賽會也首創與廠商及民間團體合作，提供選手資源，讓體育盛事結合多元產，包含贈送全體參與選手、教練及隊職員運動毛巾以及將選手證升級為造型悠遊卡。

至於摘下金銀銅牌的選手還會額外獲得分別為72小時、48小時及24小時的捷運票券，希望選手爭取榮耀之餘，能透過便捷的大眾運輸體驗台北市文化觀光魅力。這次各界提供的贊助資源總價值達2500萬元。

全中運4月20日開幕典禮，將在台北小巨蛋舉行，有蘊含台北特色的表演節目和聖火點燃儀式，緊接著舉辦選手之夜，演出藝人有五堅情、盧廣仲、陳忻玥、陳華等，歡迎民眾共襄盛舉，競賽儀式及各競賽種類也將同步於全中運官方網站線上LIVE轉播（網址：https://113sport.tp.edu.tw/Module/Pages/LiveComp.php?ID=44&Mode=2）。

世壯運 全中運 田徑

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