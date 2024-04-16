嘉大肌力與體能訓練室啟用 金牌健力Q嬤示範操作
嘉義大學為讓校內師生有多元運動場域，在教育部體育署補助與校方自籌財源共600萬元於蘭潭、民雄校區更新建置肌力與體能訓練室。今天上午在蘭潭校區嘉禾館舉行啟用儀式，並由2023年亞洲經典健力錦標賽4面金牌、硬舉項目破亞洲紀錄的「健力Q嬤李彩薇」，也是嘉大中國文學系老師63歲李彩薇親自示範。
嘉大校長林翰謙表示，體育署補助經費560餘萬元，嘉大自籌經費約15萬元，於蘭潭及民雄校區更新建置肌力與體能訓練室。體育為嘉大重點推動項目之一，嘉大積極提倡體育運動發展，透過體育績優招生培訓棒球、籃球、排球、羽球、田徑、游泳、拳擊、角力等體育專長選手，但面臨多校區重量訓練器材老舊等困境，體能訓練效能不彰。透過體育署經費補助，於蘭潭及民雄校區更新建置體適能健身器材，有助於提升運動員訓練張力及全校師生健康體適能。
體育室主任鍾宇政指出，嘉大肌力與體能訓練室在規劃時採用新興的多關節重量訓練，能同時對多個肌群產生刺激，與實際生活及運動項目的需求較相似，提升各個肌肉的相互合作能力；經審慎評估後，規劃出八站式連續深蹲架及複合式深蹲架為多關節訓練主軸，並配合啞鈴及壺鈴讓不同年齡層可以享受多關節重量訓練的樂趣。蘭潭及民雄校區採購的重量訓練設備，配合周延的重量訓練計畫、正確的使用方法以及適當的重量訓練評量，可有效提升運動員及一般民眾的肌力、耐力、速度與柔軟性，對於運動員成績將有顯著的成長和進步。
「健力Q嬤李彩薇」示範硬舉操作；李彩薇表示，看到這些新穎、多樣性的重訓設施，讓人宛如置身頂級健身中心一般。運動健身永遠不嫌晚，肌力訓練讓精神及體力變好，生活也變的更充實有活力。她鼓勵熟齡族找到適合自己的運動模式，持之以恆，由於熟齡族普遍肌力不足，可考慮進行重訓，但旁邊一定要有專業教練指導正確的施力方式。
體育室也邀請英國羅浮堡大學肌力與體能碩士、具備NSCA-CSCS 肌力與體能專家認證及NASM-CES 矯正訓練專家認證的嘉大棒球隊體能教練江森燊現場指導進行簡易的重訓活動，實際體驗各項重訓設備的操作方式，期待透過專業教學指導，讓體適能健身能融入每個人日常生活的一部分。
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