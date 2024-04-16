嘉大肌力與體能訓練室啟用 金牌健力Q嬤示範操作

嘉義大學為讓校內師生有多元運動場域，在教育部體育署補助與校方自籌財源共600萬元於蘭潭、民雄校區更新建置肌力與體能訓練室。今天上午在蘭潭校區嘉禾館舉行啟用儀式，並由2023年亞洲經典健力錦標賽4面金牌、硬舉項目破亞洲紀錄的「健力Q嬤李彩薇」，也是嘉大中國文學系老師63歲李彩薇親自示範。

嘉大校長林翰謙表示，體育署補助經費560餘萬元，嘉大自籌經費約15萬元，於蘭潭及民雄校區更新建置肌力與體能訓練室。體育為嘉大重點推動項目之一，嘉大積極提倡體育運動發展，透過體育績優招生培訓棒球、籃球、排球、羽球、田徑、游泳、拳擊、角力等體育專長選手，但面臨多校區重量訓練器材老舊等困境，體能訓練效能不彰。透過體育署經費補助，於蘭潭及民雄校區更新建置體適能健身器材，有助於提升運動員訓練張力及全校師生健康體適能。

體育室主任鍾宇政指出，嘉大肌力與體能訓練室在規劃時採用新興的多關節重量訓練，能同時對多個肌群產生刺激，與實際生活及運動項目的需求較相似，提升各個肌肉的相互合作能力；經審慎評估後，規劃出八站式連續深蹲架及複合式深蹲架為多關節訓練主軸，並配合啞鈴及壺鈴讓不同年齡層可以享受多關節重量訓練的樂趣。蘭潭及民雄校區採購的重量訓練設備，配合周延的重量訓練計畫、正確的使用方法以及適當的重量訓練評量，可有效提升運動員及一般民眾的肌力、耐力、速度與柔軟性，對於運動員成績將有顯著的成長和進步。

「健力Q嬤李彩薇」示範硬舉操作；李彩薇表示，看到這些新穎、多樣性的重訓設施，讓人宛如置身頂級健身中心一般。運動健身永遠不嫌晚，肌力訓練讓精神及體力變好，生活也變的更充實有活力。她鼓勵熟齡族找到適合自己的運動模式，持之以恆，由於熟齡族普遍肌力不足，可考慮進行重訓，但旁邊一定要有專業教練指導正確的施力方式。