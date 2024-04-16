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路跑／波士頓馬拉松晴空下登場 台灣跑者舉國旗衝線

中央社／ 紐約15日專電
第128屆波士頓馬拉松15日登場，駐處在終點線前設置加油區，台灣跑者高舉國旗衝線。（駐波士頓辦事處提供）中央社記者尹俊傑紐約傳真 113年4月16日 中央通訊社
第128屆波士頓馬拉松15日登場，駐處在終點線前設置加油區，台灣跑者高舉國旗衝線。（駐波士頓辦事處提供）中央社記者尹俊傑紐約傳真 113年4月16日 中央通訊社

歷史悠久的波士頓馬拉松今天在晴空下登場，超過350名台灣跑者參加。在僑胞、留學生及選手親友團加油打氣下，許多跑者高舉中華民國國旗衝過終點線，順利完賽。

波士頓馬拉松邁入第128屆，如往例在每年4月第3個星期一的愛國者日（Patriots' Day）舉辦。比賽時晴空萬里、溫暖舒適，有利參賽者跑出佳績。

參賽逾350名台灣跑者中，許多人首次參加這項全球歷史最悠久的年度馬拉松盛會。

新華社照片，波士頓（美國），2024年4月16日 4月15日，選手們參加馬拉松賽。 當日，第128屆波士頓馬拉松賽在美國馬薩諸塞州波士頓市舉行。埃塞俄比亞選手西塞·萊瑪以2小時06分17秒的成績奪得男子組冠軍，肯尼亞選手海倫·奧比里以2小時22分37秒的成績奪得女子組冠軍。 新華社發（朱子于 攝） 新華通訊社
新華社照片，波士頓（美國），2024年4月16日 4月15日，選手們參加馬拉松賽。 當日，第128屆波士頓馬拉松賽在美國馬薩諸塞州波士頓市舉行。埃塞俄比亞選手西塞·萊瑪以2小時06分17秒的成績奪得男子組冠軍，肯尼亞選手海倫·奧比里以2小時22分37秒的成績奪得女子組冠軍。 新華社發（朱子于 攝） 新華通訊社

為鼓勵台灣參賽者，駐波士頓辦事處再次在終點線前設置加油區，集結僑胞、留學生及選手親友團揮舞標語、搖旗吶喊，替台灣跑者打氣，並準備台灣選手衝向終點時高舉的國旗，使青天白日滿地紅旗幟成為賽道及觀賽區焦點之一。

新華社照片，波士頓（美國），2024年4月16日 4月15日，肯尼亞選手海倫·奧比里衝過終點。 當日，第128屆波士頓馬拉松賽在美國馬薩諸塞州波士頓市舉行。埃塞俄比亞選手西塞·萊瑪以2小時06分17秒的成績奪得男子組冠軍，肯尼亞選手海倫·奧比里以2小時22分37秒的成績奪得女子組冠軍。 新華社發（朱子于 攝） 新華通訊社
新華社照片，波士頓（美國），2024年4月16日 4月15日，肯尼亞選手海倫·奧比里衝過終點。 當日，第128屆波士頓馬拉松賽在美國馬薩諸塞州波士頓市舉行。埃塞俄比亞選手西塞·萊瑪以2小時06分17秒的成績奪得男子組冠軍，肯尼亞選手海倫·奧比里以2小時22分37秒的成績奪得女子組冠軍。 新華社發（朱子于 攝） 新華通訊社

駐波士頓辦事處長廖朝宏到場與完賽的台灣跑者合影，肯定選手優異表現，感謝他們在波馬等大型國際賽事持續發光發熱，展現台灣人獨特的韌性和毅力，也讓全世界看見台灣。

駐波士頓辦事處在臉書（Facebook）專頁發文，恭喜參與波馬的台灣跑者超越自我、挑戰成功，並寫道「謝謝你們堅持到底、讓國旗在波馬的賽道上飛揚」。

新華社照片，波士頓（美國），2024年4月16日 4月15日，選手們參加馬拉松賽。 當日，第128屆波士頓馬拉松賽在美國馬薩諸塞州波士頓市舉行。埃塞俄比亞選手西塞·萊瑪以2小時06分17秒的成績奪得男子組冠軍，肯尼亞選手海倫·奧比里以2小時22分37秒的成績奪得女子組冠軍。 新華社發（朱子于 攝） 新華通訊社
新華社照片，波士頓（美國），2024年4月16日 4月15日，選手們參加馬拉松賽。 當日，第128屆波士頓馬拉松賽在美國馬薩諸塞州波士頓市舉行。埃塞俄比亞選手西塞·萊瑪以2小時06分17秒的成績奪得男子組冠軍，肯尼亞選手海倫·奧比里以2小時22分37秒的成績奪得女子組冠軍。 新華社發（朱子于 攝） 新華通訊社

波馬是波士頓年度盛事，逾3萬名跑者報名參加本屆比賽。

來自衣索比亞的萊馬（Sisay Lemma）以2小時6分17秒拿下男子組冠軍，粉碎肯亞長跑健將契貝（EvansChebet）3連霸美夢，契貝最終以季軍完賽。女子組方面，肯亞跑者奧比里（Hellen Obiri）最後關頭殺出重圍，以2小時22分37秒摘冠，衛冕成功。

新華社照片，波士頓（美國），2024年4月16日 4月15日，埃塞俄比亞選手西塞·萊瑪在頒獎儀式上。 當日，第128屆波士頓馬拉松賽在美國馬薩諸塞州波士頓市舉行。埃塞俄比亞選手西塞·萊瑪以2小時06分17秒的成績奪得男子組冠軍，肯尼亞選手海倫·奧比里以2小時22分37秒的成績奪得女子組冠軍。 新華社發（朱子于 攝） 新華通訊社
新華社照片，波士頓（美國），2024年4月16日 4月15日，埃塞俄比亞選手西塞·萊瑪在頒獎儀式上。 當日，第128屆波士頓馬拉松賽在美國馬薩諸塞州波士頓市舉行。埃塞俄比亞選手西塞·萊瑪以2小時06分17秒的成績奪得男子組冠軍，肯尼亞選手海倫·奧比里以2小時22分37秒的成績奪得女子組冠軍。 新華社發（朱子于 攝） 新華通訊社

新華社照片，波士頓（美國），2024年4月16日 4月15日，肯尼亞選手海倫·奧比里在頒獎儀式上。 當日，第128屆波士頓馬拉松賽在美國馬薩諸塞州波士頓市舉行。埃塞俄比亞選手西塞·萊瑪以2小時06分17秒的成績奪得男子組冠軍，肯尼亞選手海倫·奧比里以2小時22分37秒的成績奪得女子組冠軍。 新華社發（朱子于 攝） 新華通訊社
新華社照片，波士頓（美國），2024年4月16日 4月15日，肯尼亞選手海倫·奧比里在頒獎儀式上。 當日，第128屆波士頓馬拉松賽在美國馬薩諸塞州波士頓市舉行。埃塞俄比亞選手西塞·萊瑪以2小時06分17秒的成績奪得男子組冠軍，肯尼亞選手海倫·奧比里以2小時22分37秒的成績奪得女子組冠軍。 新華社發（朱子于 攝） 新華通訊社

愛國者 波士頓馬拉松

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