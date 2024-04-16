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射擊巴黎奧運資格賽 呂紹全林穎欣無緣決賽

中央社／ 記者陳容琛台北16日電
呂紹全（右）與林穎欣無緣取得奧運門票。報系資料照
呂紹全（右）與林穎欣無緣取得奧運門票。報系資料照

台灣射擊好手呂紹全林穎欣今天分別參加巴黎奧運最終資格賽男、女子10公尺空氣步槍，可惜雙雙無緣晉級決賽，未能替台灣再添奧運門票。

步槍和手槍最終奧運資格賽在巴西舉行，各項目的前2名選手將可獲得巴黎奧運的參賽門票，賽制採2個階段進行，其中第1階段的資格賽分為6輪，每輪10發子彈，取前8名晉級決賽。

隨著女子10公尺空氣手槍的余艾玟、陳俞如接連無緣晉級決賽，東京奧運國手呂紹全、林穎欣今天則在男、女子10公尺空氣步槍的資格賽登場，尋求連2屆踏上奧運殿堂。

然而，呂紹全今天發揮不佳，總計射下619.4分名列第79名，而林穎欣則以625.4分排名第47名，雙雙無緣晉級決賽，反倒是杭州亞運國手宋諭婷、陳淇分別在女子10公尺空氣步槍繳出627.5分、626.5分，排名第25名、34名，但還是未能擠進前8名之列。

截至目前為止，台灣射擊隊在巴黎奧運已奪7席資格，超越上屆東京奧運的參賽人數，項目涵蓋男、女子不定向飛靶、男子定向飛靶、女子10公尺空氣手槍及女子25公尺手槍等。

呂紹全 林穎欣 陳淇

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