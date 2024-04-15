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外傳人選是他！具三優勢接衛福部長呼聲高 最快將於明日公布

楊勇緯法國移地訓練備戰奧運 體驗不同文化

中央社／ 台北15日電

剛從法國移地訓練返回台灣的「柔道男神」楊勇緯今天表示，體驗到不同文化、訓練方式，提前備戰巴黎奧林匹克運動會，收穫良多。

全國大專校院運動會在國立台灣體育運動大學舉行，引燃聖火的校友楊勇緯接受媒體聯訪表示，非常榮幸，勉勵所有選手都能拿到最想要的成績。

日前結束土耳其安塔利亞柔道大滿貫賽，東京奧運男子柔道銀牌得主楊勇緯隨即前往法國移地訓練，除造訪法國柔道總會道場，還與當地俱樂部交流。

他說，首次在法國待這麼久，有看到較郊區一點景色，與不同國家隊選手訓練，最主要是熟悉環境及歐洲選手摔法。

不過，相較法國涼爽天氣，有時甚至要穿厚外套，昨天回台灣的楊勇緯笑說，一下飛機感覺快融化，「天氣確實有點挑戰性」，而奧運在夏季舉辦，希望趕快適應夏天。

楊勇緯除參加本週在香港舉行的亞洲柔道錦標賽，預計還會征戰哈薩克大滿貫賽、世界柔道錦標賽，累積經驗；他說，希望比賽有好表現，展現平時訓練狀況，順利拿到奧運門票。

楊勇緯 聖火

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