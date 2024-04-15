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全中運射擊／雲林縣林內國中趙佳葦 國男組10公尺空氣步槍破紀錄摘金

聯合報／ 即時報導
雲林縣林內國中趙佳葦（中）奪得國中組男子10公尺空氣步槍金牌。圖／台北市教育局提供
雲林縣林內國中趙佳葦（中）奪得國中組男子10公尺空氣步槍金牌。圖／台北市教育局提供

113年全國中等學校運動會射擊項目今天（15日）在桃園市龜山公西靶場進行國中組賽事，首先登場的男子10公尺空氣手槍項目決賽，最終由來自桃園市大崗國中的劉志祥射下金牌，另外國中組男子10公尺空氣步槍項目決賽，則由雲林縣林內國中的趙佳葦破紀錄驚險摘金。

國中組男子10公尺空氣手槍資格賽上午9點準時進行，教育部體育署署長鄭世忠一早就到場關心選手狀況。

出身自射擊世家的劉志祥，爸媽皆為射擊好手，更曾是空氣步槍的紀錄保持人，從小耳濡目染之下，國三的劉志祥也對射擊產生興趣，從去年起才正式接受訓練，昨天他才剛拿下國中組空氣手槍混合團隊金牌，今天又再添一金一銅。

頂著「沖天炮」髮型出賽的劉志祥笑說：「超開心，我終於實現目標了。」劉志祥坦承比賽壓力大，所以他會不斷跟自己對話，專注於動作的完成，儘量不受現場加油聲與對手的比數影響。大崗國中教練唐嘉信則說：「其實劉志祥今天把我們嚇壞了，好在決賽有發揮出來，最後一發也幸運贏過對手。」

國中組男子10公尺空氣手槍團體賽，桃園市新明國中的吳鼎濬、葉仲宸與陳家程3人聯手以1606分奪得團體賽金牌，基隆市明德國中的黃胤儒、林書群與李孟桓則以1583分摘銀，桃園市大崗國中的廖晁揚、陳嘉樂與劉志祥射出1575奪銅。

下午輪到國中組男子10公尺空氣步槍決賽登場，林內國中趙佳葦雖然身材瘦小，卻在最後一發克服緊張，終場以244.4分破大會紀錄逆轉奪金，而原紀錄是由桃園市南崁國中的黃士祐於111年締造的243.3分。

收下個人生涯首面金牌、國二生的趙佳葦賽後興奮地表示：「最後一發雖然手一直抖，有點不知所措，但心裡只想著為校爭光，把動作做到位就好。」從國一接觸射擊運動以來，趙佳葦因身材緣故，單手舉起空氣手槍較吃力，因此選擇空氣步槍發展。林內國中教練朱嬿儒很肯定趙佳葦，她說：「趙佳葦這次比賽有確實把實力發揮出來，他是一位比較容易放飛自我的孩子，雖然有一點過動，但他相當投入射擊，是一位有天分且肯努力的選手。」

國中組男子10公尺空氣步槍團體賽方面，桃園市大崗國中的王浩宇、孫業展與鄭丞芫以1819.5分，摘下金牌。

體育署署長鄭世忠（中）一早就到場為選手加油打氣。圖／台北市教育局提供
體育署署長鄭世忠（中）一早就到場為選手加油打氣。圖／台北市教育局提供

體育署

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