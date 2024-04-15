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全中運跆拳道／桃園市平鎮高中巫少輔高男組80公斤級2連霸

聯合報／ 即時報導
新北市永平高中陳彥升（右）獲得高男組87公斤級金牌，個人全中運首金。圖／台北市教育局提供
新北市永平高中陳彥升（右）獲得高男組87公斤級金牌，個人全中運首金。圖／台北市教育局提供

113年全國中等學校運動會跆拳道今天（15日）在台北市立大學天母校區體育館繼續進行高男組、高女組對打，產生最後4面金牌後賽事圓滿落幕。高男組80公斤級金牌桃園市平鎮高中巫少輔衛冕成功，完成「2連霸」，為高中生涯畫上完美句點，接下來的目標是爭取入選亞運國手。

巫少輔表示：「能夠衛冕成功很開心，全中運金牌是國、高中時期很重要的指標，一直是我努力的方向，能完成2連霸值得自我肯定。」巫少輔這幾年一直是青年國手選拔的常客，實力日趨穩定，去年曾經隨隊參加在墨西哥舉行的「世界中學生跆拳道錦標賽」，拿到男子78公斤級金牌。

獲得高男組87公斤級金牌的是新北市永平高中陳彥升，去年他參加的是74公斤級，並列第7名，今年一口氣上升兩級，報名87公斤級，並且一路衝到金牌，決賽還打敗衛冕者，完成不可能的任務；他表示：「體重是自然上升，並非刻意增重，這是我首面全中運金牌，當然非常珍貴。我過去比賽的成績普通，高二下學期才逐漸有起色，漸漸對自己有信心；今天能扳倒上屆金牌，主要是相信教練的指導。」

高男組87公斤以上級由桃園市平鎮高中莊柏武拿下，他擊敗去年銀牌得主、彰化縣員林農工汪暐晟，首次嘗到全中運金牌的滋味；莊柏武去年參加高男組80公斤級首戰就落敗，今年轉戰87公斤以上級卻一路闖關，最後拿下金牌，賽後忍不住和教練相擁慶賀；他說：「這是我的全中運首金，很開心。接下來除了尋求明年衛冕，也要爭取入選亞青賽的國手。」

高女組73公斤以上級金牌是台中市西苑高中陳沛綺，去年她拿到第5名，今年由於衛冕者首戰就落敗，使得爭金情勢混沌不明，最後陳沛綺從亂局中殺出，決賽三回合以2：1逆轉擊敗雲林縣義峰高中田緦妘，艱苦摘金。

陳沛綺說：「國中時曾經拿過一面全中運銅牌，之後就與獎牌絕緣；高三畢業前能用這面金牌畫下完美句點，真的很開心。畢業後我會去陸軍專校就讀，用跆拳道專長加入校隊，我覺得辛苦練習這麼多年，無論升學或將來就業，跆拳道都帶給我莫大幫助。」

台中市西苑高中陳沛綺獲得高女組73公斤以上級金牌，忍不住振臂歡呼。圖／台北市教育局提供
台中市西苑高中陳沛綺獲得高女組73公斤以上級金牌，忍不住振臂歡呼。圖／台北市教育局提供
桃園市平鎮高中莊柏武（右）獲得高男組87公斤以上級金牌。圖／台北市教育局提供
桃園市平鎮高中莊柏武（右）獲得高男組87公斤以上級金牌。圖／台北市教育局提供
桃園市平鎮高中巫少輔（左）獲得高男組80公斤級金牌，衛冕成功。圖／台北市教育局提供
桃園市平鎮高中巫少輔（左）獲得高男組80公斤級金牌，衛冕成功。圖／台北市教育局提供

全中運 平鎮高中 跆拳道

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