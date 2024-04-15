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桌球／單打世界盃 林昀儒預賽首戰3比1局數過關

中央社／ 台北15日電
台灣桌球好手林昀儒。(新華社)
台灣桌球好手林昀儒。(新華社)

在澳門登場的2024 ITTF桌球單打世界盃今天展開首日賽事，男單世界第6的台灣好手林昀儒對上葡萄牙球員哲拉多，林昀儒以11比6、11比2、3比11、11比8搶下對戰局數優勢。

總獎金高達100萬美元（約新台幣3200萬元）的國際桌球總會（ITTF）桌球單打世界盃，今年共有男、女各48名選手參賽，預賽分為16組、每組3人，打完後取各組第1晉級16強單淘汰賽。

今年預賽賽制有些不同，每位選手對戰都需「打滿」4局，意味著每場比賽結果可能是4比0、3比1、2比2等，而預賽排名則會比較選手拿下勝、負局數的多寡，以及相關對戰成績而定。

林昀儒預賽和世界排名第34、年僅16歲的日本小將松島輝空，以及世界排名第54的葡萄牙球員哲拉多（Joao Geraldo）同組。

今天林昀儒生涯首戰哲拉多小試身手，首局開賽就取得7比1領先，沒給對手太多機會順利拿下；第2局如法炮製，開賽就是9比1攻勢，更加輕鬆收下次局。

第3局戰況反轉，林昀儒自己的失誤過多，開賽就以1比7陷入劣勢，儘管追了2分回來，但仍被對手連得4分帶走第3局。

比賽來到最後1局，林昀儒再度回穩，雙方1比1平手後，先一波5比1攻勢拉開差距，並以10比5率先聽牌，儘管對手連追3分，仍讓林昀儒穩穩拿下第4局勝利。

ITTF桌球單打世界盃男子組，台灣除了林昀儒之外，還包括莊智淵、高承睿都有參賽；女子組則有鄭怡靜、陳思羽、劉馨尹。

林昀儒 桌球 陳思羽

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