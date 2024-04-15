T1／高雄全家海神隊攜手遠雄集團、旗津國中 旗津淨灘守護海洋
高雄全家海神職業籃球隊及隊職員，14日與遠雄集團、遠雄文教公益基金會及合作夥伴旗津國中前進旗津，舉辦「攜手同心護海洋」淨灘活動。以實際行動守護海洋，提倡海洋生態環境保護，同時呼籲「垃圾減量，你我做起」，成為環境永續的 #神隊友。
遠雄文教公益基金會長年關注環境議題，執行長楊舜欽表示每年估計有1270萬噸垃圾流入海洋，對生態、食物鏈造成許多影響，基金會過去多次與遠雄海洋公園攜手舉辦淨灘、海洋教育等活動，呼籲大眾重視海洋環境，「透過此次實際行動，向學生們傳遞海洋永續的重要性。期盼淨灘不單只是減少海洋廢棄物，還能身體力行為愛護地球盡心力，推動教育學生永續理念。」
參與本次淨灘的旗津國中正巧邁入創校60周年，旗津國中校長黃火炎舉辦一系列慶祝活動，其中響應高雄全家海神隊聯合辦理的旗津海灘淨灘活動別具意義，「期待學生在歡慶校慶之際，培養學生愛護海洋、關懷鄉土的胸懷。藉由志願服務的實際行動，讓高雄的海洋門戶再現風華，為促進旗津觀光的榮景盡一份心意。」
高雄全家海神隊長余純安及旗津區海派大使勤明慶，14日上午先至旗津國中與同學相見歡，並致贈小禮，感謝30位同學不畏烈日，熱情參與淨灘。海神隊與志願同學近60人於旗津貝殼館周圍1.5公里沿岸收集各類海洋廢棄物及回收物，再交由高雄市政府環保局協助清運，共同恢復旗津海灘的美貌。
身為衝浪愛好者，擔任旗津區海派大使的勤明慶對旗津多了份責任，他邀請 #神隊友 們一起守護環境，做到垃圾減量，「我們日常生活中就能做，譬如減少使用一次性塑膠袋，自備環保餐具、環保杯、水壺，落實垃圾分類、資源回收。垃圾減量，從你我做起。」
目前高雄市共開放6個海岸線段（茄萣段、永安段、彌陀段、梓官段、旗津段及林園段）淨灘認養，環保局在旗津地區也設立「淨灘合作社」和「誠實淨灘工具借用區」供民眾借用淨灘工具，打造便利的淨灘環境，呼籲民眾一起守護高雄市的海岸環境。
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