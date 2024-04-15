網球／華國三太子盃強勢回歸 許育修、吳東霖拚單打 18日中午開放售票

「2024華國三太子國際男子網球挑戰賽」將於5月12至18日在台北市網球中心登場，包含許育修、吳東霖、何承叡、黃琮豪、楊宗樺和謝政鵬等好手都將參戰，賽事門票定於4月18日中午12點在ibon售票系統開賣。

「華國三太子國際男子網球挑戰賽」結合宮廟文化與在地元素，成為全台最具特色的網球職業賽，這也是台灣歷經疫情解封後，再度舉辦ATP挑戰賽級別的職業賽事。今年賽事為ATP挑戰賽75等級，總獎金8.2萬美元加住宿，冠軍可獲得75分的職業積分。

首波參賽名單部分，台灣好手許育修、吳東霖都將參戰，將力拚繼2017年盧彥勳後，第二位勇奪單打冠軍的地主選手。雙打部份，何承叡、黃琮豪也在列，兩人今年分別挺進多場決賽，排名同樣創下個人新高。台將除要攜手力抗外國軍團，嘗試將冠軍留在台灣，更要改寫個人在華國三太子盃的最佳成績。

此外，2016華國三太子盃男雙冠軍「胖鵬配」楊宗樺和謝政鵬再度攜手合體，並獲頒雙打會內賽外卡。對此楊宗樺表示，個人很喜歡在台灣比賽的氛圍，歷經疫情、擔任過教練，再度以選手身分出賽的感覺很不一樣。楊宗樺更透露，目前和謝政鵬正在積極備戰中，時常相約至新興國中一起練球，對於兩人相隔四年再度搭檔，心情上也相當興奮與期待，除了設下至少闖進四強的目標，也期望能重現當年雙打奪冠的精采時刻。

賽事門票定於4月18日中午12點在ibon售票系統全面開賣（https://ticket.ibon.com.tw/ActivityInfo/Details/38347）。票價部分，5月12日會外賽免費入場觀賽；5月13日至16日會內賽期間，全票200元、優待票100元；5月17日準決賽，全票400元、優待票200元；5月18日決賽，全票600元、優待票300元。外縣市球迷也可憑賽事門票，享有高鐵票加購之折扣優惠，相關活動內容請參考ibon票券加購高鐵說明。

賽會更推出限量900席的「太子應援席」，六天超值套票800元，不僅擁有最佳觀賽保留席，獨家贈送限量賽事觀戰手冊，憑票購買大會指定商品，享85折優惠；4月18至29日早鳥預購期間，加贈選手實戰使用的官方限量版大毛巾一條，總價值超過3000元。