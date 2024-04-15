快訊

追蹤「創意私房」不法資金！ 跨國區塊鏈金融犯罪調查

影／新北大道2公車追撞疑因煞車失靈 3長者與司機4人受傷送醫

國民黨「親美和陸」分工成形國共論壇是否有望復辦？

PGA／舍夫勒美國名人賽2度稱王 笑納賽史最高冠軍獎金

中央社／ 台北15日電
世界球王舍夫勒穿上生涯第2件冠軍綠夾克，笑納賽史最高360萬美元冠軍獎金。 歐新社
世界球王舍夫勒穿上生涯第2件冠軍綠夾克，笑納賽史最高360萬美元冠軍獎金。 歐新社

世界球王舍夫勒（Scottie Scheffler）今天在第88屆美國名人賽最終回合繳出68桿，並以4回合低於標準11桿的277桿，穿上生涯第2件冠軍綠夾克，笑納賽史最高360萬美元（約新台幣1.17億元）冠軍獎金。

近況出色的舍夫勒今天在最終回合強勢出擊，前9洞先抓3博蒂、吞下2柏忌，轉場後火力全開，再抓4鳥、僅吞1柏忌，順利拉開和其他選手的差距，最終以4桿之差奪冠。

舍夫勒在2018年轉入職業，但直到2022年2月才在鳳凰城公開賽（WM Phoenix Open），拿下他在美國職業高爾夫協會（PGA）巡迴賽生涯首座冠軍，而同年舍夫勒也以球王之姿首度穿上美國名人賽的冠軍綠夾克。

舍夫勒在最近這1個月手感火燙，今天奪冠後，也是他從3月10日以來4戰中的第3場勝利，唯一沒奪冠的那一場也以並列第2名作收。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，27歲的舍夫勒是PGA史上第18位拿過2次以上名人賽冠軍的球員，而他第1個孩子的預產期原本就在這2週，賽前舍夫勒也說過，只要老婆突然臨盆，他隨時都會放棄名人賽直奔醫院。

舍夫勒賽後受訪時對著在家的老婆說道，「我要回家了，我會盡快回家，很難形容第2次穿上綠夾克的感覺是什麼，我也無法用言語來形容第1次當父親的感覺，總之，我會立刻回家陪老婆。」

至於名人賽傳奇伍茲（Tiger Woods）前2回合分別繳出73、72桿，順利締造連續26次參賽都晉級的賽史新紀錄，不過最後2天卻分別繳出82、77桿，最終以304桿在晉級的60名選手中墊底作收。

美國名人賽 高爾夫

延伸閱讀

月配債券 ETF 新兵報到 性價比這樣挑

伊朗：攻擊以色列72小時前知會美國和鄰國 美官員否認

美相關基金 進場時機到

提供「伊朗武器、彈藥」！美國將無國籍船隻截獲武器移交給烏克蘭

相關新聞

羽球／積分暴跌！戴資穎世界排名落居第5 周天成、林俊易都上升

我國一姊戴資穎上周在亞錦賽爆冷不敵日本好手大堀彩，本周世界排名積分大幅下滑，從9萬7036分降到9萬2736分，世界排名也從第3跌到第5。 西班牙前球后瑪琳（Carolina Marin）在歐錦

T1／高雄全家海神隊攜手遠雄集團、旗津國中 旗津淨灘守護海洋

高雄全家海神職業籃球隊及隊職員，14日與遠雄集團、遠雄文教公益基金會及合作夥伴旗津國中前進旗津，舉辦「攜手同心護海洋」淨...

PGA／舍夫勒美國名人賽2度稱王 笑納賽史最高冠軍獎金

世界球王舍夫勒今天在第88屆美國名人賽最終回合繳出68桿，並以4回合低於標準11桿的277桿，穿上生涯第2件冠軍綠夾克，...

網球／華國三太子盃強勢回歸 許育修、吳東霖拚單打 18日中午開放售票

「2024華國三太子國際男子網球挑戰賽」將於5月12至18日在台北市網球中心登場，包含許育修、吳東霖、何承叡、黃琮豪、楊...

爆顏值！蔣萬安找江宏傑特訓 「一定要帥」殺球秒到位

雙北世界壯年運動會明年5月登場，即日起已開放報名，蔣萬安今天也在臉書貼出自己找桌球王子江宏傑特訓的影片，江不僅貼身指導怎...

斯巴達障礙跑高雄站 日菲好手奪冠、「美女警花」台將最佳

國際障礙賽賽跑領導品牌「Spartan Race」斯巴達障礙跑，今天在高雄小港公七公園進行第二天賽程，共有近3000名勇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。