羽球／積分暴跌！戴資穎世界排名落居第5 周天成、林俊易都上升
我國一姊戴資穎上周在亞錦賽爆冷不敵日本好手大堀彩，本周世界排名積分大幅下滑，從9萬7036分降到9萬2736分，世界排名也從第3跌到第5。
西班牙前球后瑪琳（Carolina Marin）在歐錦賽完成7連霸，進帳9200冠軍積分，超越日本一姊山口茜和戴資穎，升到世界第3。
本周女單前10依序是南韓安洗瑩、中國陳雨菲、西班牙瑪琳、山口茜、戴資穎、中國何冰嬌、中國韓悅、中國王祉怡、印尼東宗（Gregoria Mariska Tunjung）及華裔美籍張蓓雯。
大堀彩雖然在亞錦賽8強不敵王祉怡，但排名上升2名，來到世界第11，創個人生涯新高。
男單方面，我國一哥周天成上升1名達到世界第14，林俊易上升2名排第17；男雙「麟洋配」李洋／王齊麟仍是世界第10，李哲輝／楊博軒亞錦賽鍍銅，登上第12。
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