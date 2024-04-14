爆顏值！蔣萬安找江宏傑特訓 「一定要帥」殺球秒到位

雙北世界壯年運動會明年5月登場，即日起已開放報名，蔣萬安今天也在臉書貼出自己找桌球王子江宏傑特訓的影片，江不僅貼身指導怎麼拍反手拍，畫面滿滿「粉紅泡泡」；在神級選手特訓下，蔣萬安充滿殺氣「一定要帥」的殺球馬上上手，還不斷自誇有天分。

江宏傑也給蔣萬安特訓評語，「小時候一定有訓練過，稍微提點一下，可以馬上改變，整體『那一定是帥的』」，讓蔣萬安馬上驕傲稱「膝蓋沒有白跪（跪榴槤）。」

為了宣傳世界壯年運動會在雙北，蔣萬安將挑戰三項特訓，讓民眾票選要報名參加哪一項世壯運運動項目，今天蔣萬安臉書、IG、Youtube貼出找來江宏傑特訓的影片。兩人同框也被女幕僚喜喊真的是「顏值爆表！」

蔣萬安在暖身的時候，也自爆自己最近膝蓋比較酸，因為跟林襄合照之後，回家被老婆罰跪榴槤...，儘管過去鮮少在鏡頭前打桌球，不過這次的特訓，蔣萬安打得有模有樣，不過進階到「多球特訓」，自認有天分的蔣就有點招架不住。

但最後的殺球訓練，教練江宏傑稱殺球秘訣是「動作要帥，球沒進也沒關係」，結果市長蔣萬安聽到關鍵字「一定要帥」，馬上球球殺得漂亮。

至於江宏傑這次也受邀擔任世壯運代言人，江也透露，世壯運感覺可以挑戰自己，因為怕水，所以他有在考慮是否報名游泳項目。

蔣萬安說，世壯運是一場國際級、高規格的賽事，更是挑戰自我的大好機會，為了在35個項目當中找到適合挑戰的運動種類，他決定展開一連串的「試壯運」特訓，向體壇好手拜師求教，第一場特訓，很榮幸邀請到本屆世壯運代言人，桌球王子江宏傑 。