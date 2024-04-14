斯巴達障礙跑高雄站 日菲好手奪冠、女演員也來參戰

國際障礙賽賽跑領導品牌「Spartan Race」斯巴達障礙跑，今天在高雄小港公七公園進行第二天賽程，共有近3000名勇士在艷陽下勇於挑戰自我，在超級賽Super 10K競爭組賽事，去年新北站冠軍日本「登高王」加藤浩、曾獲世錦賽前三的菲律賓34歲女將阿巴翰（Sendi Menchi Abahan）分別摘下男、女總排第1，台將依舊以「美女警花」謝伯韶獲女總第三最佳。

經過疫情後，斯巴達障礙跑愈來愈多國外選手特別趕來台灣參賽，今在高雄站舉行的Super 10K競爭組賽事中，在10公里內必須挑戰26道關卡，總計有包括日本、澳洲、菲律賓、加拿大等超過15國以上的外籍選手參賽，在國外男子選手以日本、菲律賓實力最強，女子組雖然去年包辦高雄、新北站冠軍的日本選手神哉穗香沒來，但她的日本隊友去年亞錦賽第二的木島麗香和曾獲得世錦第三的菲律賓老將阿巴翰都參賽，競爭更加激烈。

對於斯巴達競爭日益激烈，賽事總經理陳功儒表示，期待未來台灣選手能在國際賽事進到前三，未來台灣斯巴達選手的培訓計劃相當關鍵，同時台灣的賽事也會增加，非常鼓勵更多選手來做專業訓練跟自己的極限做挑戰，今年台中場也將是亞錦和世錦賽的資格賽，呼籲台灣選手能踴躍報名，若能爭取到參賽資格，大會也會給予一些參賽的補助。

去年拿到新北市冠軍的日本「登高王」加藤浩，今天雖然在前年台中站冠軍「最強移工」菲律賓選手包森（Jonathan Bauson）、迪納瓦諾（Eugene Dinawanao）夾擊下，但依然順利逃脫逃，最終以1小時01分12秒封王。

對於連續包辦去年新北市站和高雄站雙冠，成績還比後面兩位菲律賓選手快了6分多鐘，加藤浩說：「今天感覺很順利，雖然公七公園的路有點不平，但並沒有造成太大的困擾，唯一最大挑戰是溫度，好熱啊。」加藤浩也透露，今年依舊會來衛冕新北市站冠軍。

男子組部份，台灣成績最好是總排第8的「飛行生」邱獻中，他從2021年台中白楊山開始接觸斯巴達，進步幅度非常驚人，去年高雄站還只獲總排第22，今年是他個人的第4場斯巴達賽就躍居男子總排第8，今年5月還將代表陸官參加全大運。

至於女子組部份，阿巴翰、木島麗香競爭激烈，最終以1小時36分28秒拿到女子總排第三、台灣第一的「美女警花」謝伯韶毫不誇張的說：「她們兩個實在太快了，從一起跑的前幾個關卡就被開掉，雖然我一周跑三次、一次跑8公里，但看來練跑的時間和間歇性的鍜鍊還是不夠。」謝伯韶今年目標是挑戰斯巴達亞錦和世錦賽，「希望能幫台灣爭取到一些成績！」謝伯韶說。