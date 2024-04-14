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田徑／澳洲錦標賽 陳傑400公尺跨欄摘金

中央社／ 台北14日電
陳傑(資料照)。圖／中華奧會提供
陳傑(資料照)。圖／中華奧會提供

台灣「跨欄王子」陳傑今天在澳洲田徑錦標賽的男子400公尺跨欄，飆出本季最佳50秒66成績，順利摘下本季首金，持續朝著目標巴黎奧運前進。

2024年澳洲田徑錦標賽在南澳州（South Australia）首府阿得雷德市（Adelaide）舉行，征戰男子400公尺跨欄的陳傑，在預賽跑出51秒56成績，以分組第2名挺進決賽，今天決賽則是飆出本季最佳50秒66，率先通過終點，本季首面金牌到手。

陳傑接受中央社採訪時透露，身體狀況感覺還不錯，雖然阿得雷德的天氣偏冷一點，因此需要花比較多時間讓身體熱開，也得適應比賽強度、張力，但訓練成效比想像中還要好，「可是第1趟比完覺得肌肉有點不適，心理方面也要盡快適應比賽感覺。」

不過，進入今天的決賽後，陳傑抱著沒有想太多的心態，加上撐過預賽的考驗，他自認既然身體狀況不錯，應該把該發揮的東西拿出來，「即便後段還有些地方還需要修正，但很開心這陣子成績方面終於有慢慢回穩。」

現年31歲的陳傑，已連續3屆代表台灣征戰奧運殿堂，未來他將持續調整好自身狀態，面對接下來的比賽，持續為巴黎奧運積分努力，期盼成為奧運「四朝元老」，他說：「也感謝我的家人，尤其是太太，這段時間很辛苦，依舊全力支持我，當我的後盾。」

田徑 陳傑

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