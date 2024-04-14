2024台新女子路跑！彭雪芬親自參與 籲女性突破極限

台新銀行連續七年冠名贊助「台新女子路跑」(Taishin Women Run），2024年臺北場賽事今(14)日登場，除了邀請T1臺北台新戰神啦啦隊Taishin Wonders及台新長期支持的空手道金牌女將谷筱霜到場應援，台新金控董事長夫人彭雪芬更親自現身，與逾8,000名女性跑者揮汗齊跑，以實際行動展現對女力的重視及支持，並鼓勵女性藉由運動淬鍊自信，勇敢突破極限、釋放潛能。

台新支持女子路跑活動邁入第七年，今年除台新金控董事長夫人彭雪芬親自參與路跑，還有台新銀行產業金融處資深副總陳柏如等，多達415位台新銀行的女性主管和員工共襄盛舉，一同實踐女力價值。全臺最香「台新女子路跑」臺北場，10公里及半馬賽事由臺北市政府府前廣場出發，終點為大佳河濱公園，現場齊聚八千名熱愛運動的跑者，讓平時繁忙的臺北街頭，搖身一變成為女力聚集的舞臺賽道。

為鼓勵女孩們揪團來報名，本屆路跑特別新增「台新閨密獎」，臺北場共有65人一同報名，除獲得高額刷卡金，更一起留下珍貴的運動回憶。此外，延伸女子路跑倡導平權的精神，臺北場也特別邀請「台灣微客公益行動協會」及「大同育幼院」的關懷對象參與，讓小朋友們有機會體驗多元運動賽事，更盼能夠拋磚引玉，呼籲各方提供陪伴、關懷弱勢兒少。

「關心女性」不僅是台新銀行的品牌精神，更是自1995年推出臺灣首張女性專屬信用卡「玫瑰卡」以來，持續不間斷地回饋社會的證明。台新銀行除了長期支持臺灣女子高爾夫球選手，和南投空手道女將谷筱霜、辜翠萍，也持續冠名支持賽事活動，用具體行動鼓勵女性在運動場上證明自我、發光發熱。近年台新證券及台新人壽也加入女子路跑協辦，結合集團資源，與台新銀行一同打造美好的路跑賽事。為了增添趣味，活動現場特別打造露營風格的拍照休息區，並安排多款有趣活動，由攤位及贊助商為女孩們準備多樣貼心贈品，包含咕嚕康普茶、戰神Richart鑰匙圈等，深受女性跑者們喜愛。

同時，也特別攜手行政院洗錢防制辦公室，透過簡單的互動遊戲，提升女性防詐意識，並號召女性朋友們加入「識詐、反詐、反洗錢」的行列，期待在未來持續透過公私部門合作，共同促進金融秩序穩定及透明。