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體操／丁華恬拚巴黎奧運門票 教練蔡恆政有信心

中央社／ 台北14日電
「體操精靈」丁華恬。報系資料照
「體操精靈」丁華恬。報系資料照

力拚巴黎奧運參賽資格，台灣「體操精靈」丁華恬已啟程前往卡達，備戰體操世界盃杜哈站暨奧運資格賽，教練蔡恆政也對愛徒有信心。

體操世界盃暨奧運資格賽共計4站，包含埃及開羅站、德國科特布斯站、亞塞拜然巴庫站及卡達杜哈站，選手擇優其中3站積分加總，各單項排名前2名的選手即可獲得奧運資格。

曾代表台灣征戰東京奧運，體操女將丁華恬去年在杭州亞運平衡木摘銅，締造女子隊史新紀錄，今年目標鎖定再度踏上五環殿堂，即便世界盃首站失常，不過她的表現漸入佳境，目前在女子平衡木以49分積分暫居第2。而積分90分的比利時名將德爾瓦埃爾（Nina Derwael）則確定前進奧運。

教練蔡恆政接受中央社採訪時透露，丁華恬的狀況不錯，不過近期以亞洲體操錦標賽的全能項目為訓練目標，因此並未針對平衡木特別訓練，同時避免愛徒得失心太重，而自己也有信心能搶下這張奧運門票。

蔡恆政說：「我們已經去過奧運，去年亞運也拿到銅牌，當然這站就是盡力去做，以平常心面對，畢竟都是熟練的套路，我想最大的敵人還是她自己，另一半交給上帝。」

目前台灣體操僅有「亞洲貓王」唐嘉鴻取得男子單槓的巴黎奧運參賽門票，而「鞍馬王子」李智凱則因世界盃前2站表現失常，導致杜哈站必須摘金，才有機會再度踏上奧運舞台。

丁華恬 亞運 唐嘉鴻

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