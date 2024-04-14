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路跑／最香台新女子路跑 半程馬拉松董家琪封后 10公里組林嫆菁奪冠

聯合報／ 即時報導
松山霞海城隍廟諸神明坐鎮台新女子路跑賽。圖／中華路跑協會提供
松山霞海城隍廟諸神明坐鎮台新女子路跑賽。圖／中華路跑協會提供

台新銀行連續7年冠名贊助的2024台新女子路跑TAISHIN WOMEN RUN今天（14日）上午在台北市政府市民廣場開跑，這場最香的路跑賽吸引近萬名女孩高喊WOMEN CAN，以最美麗的姿態奔向終點。

台北市政府體育局專委呂生源、台新銀行產業金融處處長陳柏如、台灣阿迪達斯經理何旭平、中華民國路跑協會理事長郭國雄、松山霞海城隍廟主任委員沈錫祺到場為賽事鳴槍，最速主播田鴻魁、舒跑哥、藝人黃玠和一眾跑團教練帶頭配速，陪伴女孩們一起跑向更好的自己。

半程馬拉松組由董家琪以1小時23分39秒的成績率先衝線，陳美彤與余亭緣分別以1小時25分11秒及1小時26分17秒的成績位居二、三名位置。而10公里組是由林嫆菁以41分27秒拿下冠軍寶座。

3公里組有台新戰神啦啦隊Taishin Wonders為大家應援打氣，最美董娘彭雪芬與長期贊助的空手道選手谷筱霜，還有基隆市副市長邱佩琳今天也跟大家一起跑3公里。台新銀行不只贊助台灣最⼤型⼥⼦路跑，也長期⽀持台灣⼥⼦⾼爾夫球選⼿曾雅妮、錢珮芸、蔡佩穎、⿈亭瑄、陳之敏及空手道選手的辜翠萍、谷筱霜等⼈，扶持多位體壇好手在國際賽事中發光發熱，為國爭光。

AR（adidas runners）是adidas在全球發起的跑步社群，旨在透過app串連世界各地的跑者，讓所有adidas runners可以輕鬆自由地加入每個AR城市發起的活動，這次特別邀請到來自AR HONGKONG的香港籍教練華進，來台灣與AR TAIPEI的鄭子健教練帶領的配速團隊一起合作，幫助每個女孩能夠順利完賽。

松山霞海城隍廟在現場恭請到城隍爺、武財神、月老星君坐鎮，為參與活動的所有人員賜平安、賜財運、賜良緣，同時還準備點心、飲品和祈福小物要與現場信眾結緣。現場還有adidas、森田藥粧、雅詩蘭黛等許多贊助商，設攤與跑者互動，多樣好禮大放送，所有組別的完賽女孩都可獲得一盒山丘藍台灣藍莓，還可以與藍莓樹合照一張.

台新銀⾏⾃1995年推⾏全台⾸張⼥性專屬信⽤卡「玫瑰卡」，台新銀⾏⼀直是最關⼼⼥性的銀⾏，更盼透過⼥⼦路跑讓⼥性認真展現⾃我。台新銀⾏⻑期⼒挺台灣運動發展，已四度榮獲教育部體育署頒發「運動企業」認證，並連續兩年（2022-2023）獲頒「體育推手獎」金質獎，去年更取得長期贊助獎肯定。

半程馬拉松冠軍董家琪。圖／中華路跑協會提供
半程馬拉松冠軍董家琪。圖／中華路跑協會提供
嘉賓為半程馬拉松賽事鳴槍起跑。圖／中華路跑協會提供
嘉賓為半程馬拉松賽事鳴槍起跑。圖／中華路跑協會提供
10公里組冠軍林嫆菁。圖／中華路跑協會提供
10公里組冠軍林嫆菁。圖／中華路跑協會提供

蔡佩穎 谷筱霜 體育署

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