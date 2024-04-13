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全中運射擊／新北光復陳妍卉高女10公尺步槍達成2連霸 累積第3金

聯合報／ 即時報導
新北市光復高中陳妍卉獲得射擊高女10公尺空氣步槍 金牌，非常開心。圖／台北市教育局提供
新北市光復高中陳妍卉獲得射擊高女10公尺空氣步槍 金牌，非常開心。圖／台北市教育局提供

113年全國中等學校運動會，射擊競賽繼續於新北市林口公西靶場進行第2天，高女10公尺空氣手槍及高女10公尺空氣步槍兩項決賽，其中高女10公尺手槍，新北市林口高中鄭晏晴，首次參賽即奪金；高女10公尺步槍新北市光復高中陳妍卉完成「2連霸」。另外，高女10公尺空氣手槍團體賽，由桃園市平鎮高中摘金；高女10公尺步槍團體賽，由桃園市中壢家商拿下金牌。

教育部體育署副署長房瑞文特別代表署長到場關心選手比賽狀況，同時為選手加油打氣，以及為優勝隊伍頒贈獎牌。

鄭晏晴賽後說：「預賽第一輪，我的表現沒有很好，然後我就下場休息，穩定一下情緒，郭孟熙教練提點了一下，叫我做好自己的本分，然後心情就比較放鬆。」

目前高二的鄭晏晴，過去完全沒有運動經歷，是因為學校開設特色課程，提供多元選修。鄭晏晴在教練推舉下，接受奧運射擊選修課，而剛開始使用「雷射槍」，鄭晏晴的成績還不錯，之後換成空氣槍後，成績就有落差，經過教練指點後有所突破。學習射擊一年多下來，今年是她首次參加全中運就摘下金牌；鄭晏晴說：「教練告誡我們的一句話，不要管前一發結果如何，下一槍都是新的一發！」

郭孟熙教練說：「鄭晏晴會幫忙做家事，做事很認真的人，一定會自己找到方法解決問題，這點對於作為一個選手來說很重要。」

獲得亞軍的蔡婕嬣上午資格賽，射出568分高分，一舉超越107年由森苡軒所保持的567分大會紀錄，但在下午決賽最後2發受失誤影響，無緣金牌，但賽後她不以為意還面帶笑容的說：「最後分心了，不是因為現場加油聲的干擾，而是因為自己腦中突然出現射到7分不好的畫面。」

高女組10公尺空氣步槍，在全中運累計個人拿下2金的新北市光復高中陳妍卉，在比賽前10發排名有些起伏，進入2發淘汰賽後一路追趕，第16發開始排名躍升第1，最終1發領先2.2分，金牌入袋，完成高中連霸，摘下全中運個人第3面金牌。

桃園市中壢家商獲得射擊高女10公尺空氣步槍團體金牌，體育署副署長房瑞文（前）頒獎。圖／台北市教育局提供
桃園市中壢家商獲得射擊高女10公尺空氣步槍團體金牌，體育署副署長房瑞文（前）頒獎。圖／台北市教育局提供

光復高中 全中運 平鎮高中

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