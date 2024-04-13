金恩盃／中華隊1勝4敗作收 領隊郭繼華發紅包勉勵選手

2024金恩盃女子團體網球亞大區第一級賽事，中華代表隊最終以1勝4敗、第5名作收，明年確定將從亞大區二級出發。教練何智仁坦言這次的成績一定不如大家期望，但他相信選手們都已經在身體允許的情況下竭盡全力為國爭取最高榮耀，最後他也再次感謝選手們的付出，以及四維體育推廣教育基金會、中華民國網球協會的大力支持，也希望明年選手們能繼續踴躍參與，把金恩盃當作是發揮的舞台。

今年亞大區第一級共有6隊參賽，分別是台灣、大洋洲、紐西蘭、印度、南韓與地主中國大陸隊，各組戰績最佳前兩名將能升級到世界第二級，三、四名維持在亞大區一級，最後兩名則是遭降級亞大區二級，這次選手皆是一時之選，由世界女雙球后謝淑薇領銜，搭配經驗豐富雙打好手詹皓晴，女單則由台灣排名前三的楊亞依、梁恩碩以及葛藍喬安娜出戰。

在今天擊敗大洋洲聯隊勝場開胡後，中華隊教練何智仁坦言，這次推出前3名女單、女雙也是前2名好手，原本希望以這樣的陣容，能夠拚一下升上世界二級，只是實際上選手其實都已累積了不少傷勢，「我帶隊有一個原則就是不希望選手在已經受傷的情況下勉強自己上場。當然大家都有心希望能為國家爭取最高榮耀，但在受傷的情況下，真的不希望給她們太多壓力，畢竟她們後面都還有各自的職業賽要打，就是希望在身體允許的情況下，爭取最高榮耀。」

這次擔任領隊的四維體育推廣教育基金會董事郭繼華，在12日的晚宴也特別代表四維基金會，頒發紅包給辛苦奮鬥的選手們給予勉勵，自己也加碼再額外贈送紅包。

首次參加金恩盃賽事的葛藍喬安娜，最後拿下2勝1敗。她表示因為舊傷還沒有完全好，加上首戰就碰上單打世界第43的中國大陸強敵王欣瑜，有些舊傷也在這次的比賽中跑出來，所以沒能再多幫團隊分攤幾場賽事，不過在歷經4個月養傷沒比賽，復出第2場賽事就有好表現，她也直言很開心能打到球，也希望自己未來能更穩定，未來有機會也會想再來打。

而這次唯一跟謝淑薇搭檔比賽的楊亞依也直呼開心，「感謝有金恩盃，才讓我有這次機會跟淑薇學姊搭配到，還能跟世界前10的好手鄭欽文較量，對於這階段的我來說，都是相當相當寶貴的經驗。」身為本屆全隊最年輕選手，她深深感受到大家的關心和鼓勵，她也不忘感謝四維基金會、網協人員、防護員和所有隊友，以及每一位到場幫忙加油的球迷。