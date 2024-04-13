全中運／最好的畢業禮物 新竹縣軟網雙打奪金牌

新竹縣代表隊挾著去年全中運地主優勢經驗，今年113年全中運就在高中男子軟網雙打中奪下金牌，李禾昱、雷尚融堪稱黑馬逆襲，高中畢業前最後一戰拿下金牌，連教練都鬆口氣，終於讓2位小悍將「高中不留遺憾」獲得最好的畢業禮物。

六家高中的李禾昱、雷尚融在軟網雙打高男組中拿下金牌，成為今年賽事中新竹縣首面金牌，原本2人去年才因發揮不如預期無緣獎牌，沒想到畢業前奮力一搏，竟真的讓獎牌入袋，還是最高肯定的金牌。

教練趙士城表示，李禾昱與雷尚融早在成功國中時期就開始搭檔軟網雙打，上了高中仍一同努力訓練，兩人之間的默契已有6年，可惜去年全中運發揮不如預期，讓兩人對於今年全中運格外重視，上場前就堅定抱持對勝利的渴望，唯一目標就是奪金。

趙士城說，今年李禾昱與雷尚融賽場發揮穩定，靠的正是賽前打好心理建設，其中李禾昱進攻強、切球犀利，是主要攻擊武器，加上後場擊球球質重，經常能帶給對手壓力，而雷尚融防守好，腳步和移動十分靈活，才能順利美夢成真。

六家高中軟網雙打組合李禾昱（左3）及雷尚融（左4）在全中運拿下高男組雙打金牌。圖／新竹縣府提供

新竹縣長楊文科第一時間恭喜奪牌的小將們辛苦訓練終於開花結果，同時也恭喜李禾昱、雷尚融雙喜臨門，不僅已錄取台北市立大學球類運動系，更在高中畢業前最後一戰拿下金牌，期許他們未來繼續在體壇發光發熱。

新竹縣教育局指出，今年縣府與六家高中共同規畫開設體育班特色招生，招募田徑和軟網項目學生，積極培育體育人才，這次軟網雙打為新竹縣奪下今年全中運首面金牌，也顯示六家高中培育運動領域的堅強實力。

不過除了軟網雙打高男組傳捷報，來自芎林國中的彭品璇、謝昀辰、劉育慈3人也在跆拳道品勢國女組團體賽拿下銅牌，消息傳回學校讓師生都很替他們高興。芎林國中體育組長林妙穎表示，彭品璇、謝昀辰、劉育慈賽前就充分準備，朝團體賽拿牌目標前進，很高興能達成，個人賽部分雖未能拿牌，但表現仍可圈可點，未來將再接再厲。