金恩盃／中華隊力退大洋洲開胡 避免落入分組墊底

中華網球女團今天在金恩盃亞大區第一級賽事最後一戰迎大洋洲，靠著葛藍喬安娜、楊亞依在單打相繼取勝，終於順利開胡，同時避免落入墊底。

在中國湖南長沙舉行金恩盃亞大區一級賽事，為女子網球團體賽，本屆台灣隊由女雙世界球后謝淑薇領軍，搭配詹皓晴、梁恩碩、楊亞依及葛藍喬安娜出擊，沒想到卻在昨役不敵紐西蘭、苦吞4連敗，明年確定降級亞大區二級。

不過，中華隊教練何智仁認為，球員歷經連續幾天的賽事，累積不少的傷勢與疲勞，雖然目前的表現可能不如外界的期望，但真的很感謝這批辛苦的球員，努力為國家拚戰，今天對戰實力相對較為懸殊的大洋洲，仍會竭盡全力求勝。

此役首點面對17歲小將布西（Mehetia Boosie），扛起台灣隊打頭陣重任的台英混血好手葛藍喬安娜，即便比賽期間因雨轉戰室內球場，還是給予對手震撼教育，僅花48分鐘即以2個6比0獲勝，加上第2點的楊亞依也以2個6比2擊敗舒斯特（Eleanor Schuster），幫助中華隊提前拿下本屆金恩盃首勝，同時避免落入墊底命運。

原定第3點女雙由葛藍喬安娜搭檔楊亞依，挑戰大洋洲隊的布西、舒斯特，然而由於已經無關勝負，台灣隊與大洋洲隊、大會進行討論後，決定不進行女雙賽事，最後在今年金恩盃亞大區第一級賽事以第5名作收。