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羽球亞錦賽／奈良岡功大擋道 林俊易無緣4強與奧運門票

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
林俊易。 歐新社
林俊易。 歐新社

在只要取勝就有望取得巴黎奧運門票的情況下，我國羽球男單好手「左手重砲」林俊易，今天在亞錦賽8強賽遭遇世界排名第6名的日本好手奈良岡功大，最終以18：21、19：21敗下陣來，無緣4強和巴黎奧運門票。

目前在奧運積分榜上排名第18名的林俊易，這次亞錦賽有望靠著晉級4強取得積分躋身前16名，進而取得巴黎奧運門票，不過今天面對過去5度交手吞下4敗，僅在去年馬來西亞名人賽2小時大戰中取勝過的奈良岡功大，林俊易也再度陷入苦戰。

在首局賽事中林俊易轉攻為守，希望與擅長防守和消耗戰的奈良岡功大進行纏鬥，不過在首局前段林俊易卻出現失誤偏多的情況下，讓奈良岡功大一度取得5分領先，儘管局末林俊易一度化解對手3個局點，但仍是以18：21先丟首局。

第二局兩人持續激烈拉鋸，局中林俊易一度拉出5：0攻勢逆轉戰局，取得11：8領先，不過在技術暫停後奈良岡功大也展開反撲，同樣回敬一波6：0再度反超前。

但林俊易在第二局後段也選擇穩紮穩打減少失誤發生，讓他追到19：19平手，關鍵時刻林俊易的回球直接出界，最終奈良岡功大再以殺球關門，以21：19擊敗林俊易，闖進到4強賽，至於林俊易則是無緣巴黎奧運門票。

林俊易 羽球

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