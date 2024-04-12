企業射箭／與明星隊模擬賽 湯智鈞拚奧運滿額有信心

中華企業射箭聯賽明天將在國立體育大學射箭場開幕，奧運中華射箭培訓隊和企業射箭聯賽明星隊今天率先在同場地進行模擬賽，中華射箭總教練劉炳宏表示，由於培訓隊目前各有兩位選手還沒參加過奧運，希望藉由模擬賽刺激選手，也幫助他們未來爭取到滿額的巴黎奧運門票。

男、女培訓隊和男、女明星隊各進行6場團體比賽，男子培訓隊5勝1敗、女子培訓隊則是3勝3敗，劉炳宏分析，女子上午比較緊繃放不開，出現比較多的失誤箭，下午經調整心態後，漸入佳境恢復應該有的水準。

「我們要增加真實比賽的臨場感，讓這些年輕的小將能提早進入比賽的競爭意識，這就是模擬賽最主要的目的。」劉炳宏指出，現在已經拿到巴黎奧運男單、女單跟混雙席位，未來還有兩次爭取奧運參賽權的機會。

一個是6月15、16日在土耳其進行的奧運資格賽，劉炳宏表示，資格賽會剔除已經拿到奧運參賽權的隊伍，剩下的隊伍再去比，「前三名的話，就可以直接拿到奧運滿額的參賽權。」

另外一個機會，是土耳其奧運資格賽結束後，會計算團體的世界積分，排除已經有參賽權的國家，之後排序前兩名，將可以拿到奧運參賽權。中華男子培訓隊成員有湯智鈞、戴宇軒、林子翔、魏均珩；中華女子培訓隊成員有雷千瑩、邱意晴、李彩綺、風佑築。

「目標一定是把滿額的門票拿回來，可能現在團體門票還沒拿到，但我們也是很有信心。」湯智鈞表示，彼此都是互相監督、一起努力，甚至把對友當做是敵人，在練習中想像成的對手，讓練習更有挑戰性。

至於「雷母」雷千瑩的從倫敦奧運首次參賽，加上之後的里約和東京，有望第4度站上奧運舞台，對於與三位年輕學妹的合作，她也希望用賽場經驗回饋給學妹，彼此互相磨合，達到不錯的效果，而且只要正常發揮，相信未來拿到滿額門票是沒有問題的。