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全中運／與黃沁巨人對決 吳秉倫國男78公斤以上級稱王

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
身高超過190公分、體重近百的吳秉倫（左）奪得國男組78公斤以上級金牌。圖／台北市政府教育局提供
身高超過190公分、體重近百的吳秉倫（左）奪得國男組78公斤以上級金牌。圖／台北市政府教育局提供

113年全國中等學校運動會跆拳道今天於台北市立大學天母校區體育館繼續進行國男組、國女組對打，共產生6面金牌，最受矚目的一組就是國男組78公斤以上級，由彰化縣福興國中吳秉倫摘金；今天他與新北市桃子腳國中小的黃沁對決，兩人雖是國中生，身高卻都超過190公分，吳秉倫體重近百公斤，幾乎是成年人的對決。

吳秉倫練跆拳道的時間很晚，是在國一下學期，接近國二才開始練習，至今將近兩年，一開始比賽經驗較少，但經過不斷征戰，已能彌補這方面的不足。去年全中運他和嘉義市民生國中吳秉承並列銅牌，今天他倆先在4強賽交手，吳秉倫略勝一籌，而吳秉承則承上屆獲得一面銅牌。

金牌戰吳秉倫對上身高193公分的黃沁，雖是陌生對手，但吳秉倫繼續掌握較多的攻勢，贏得毫不僥倖，吳秉倫說：「真的很開心，關鍵就是要聽教練、老師的指導，在場上勇敢把平常練習的功夫都表現出來。」

國女63公斤級由高雄市七賢國中周柯怡君摘金，她去年是銀牌，這次成功奪金，她表示，「去年的想法比較單純，比賽就是直來直往，今年則會設定一些策略，例如先引誘對方再伺機出手，可說是打得比較聰明，當然一直不變的態度就是積極的攻擊。很感謝也很開心，但不會高興到忘了繼續努力，因為接下來的目標是爭取越級入選國家代表隊選手。」

去年甚至沒有入選台中市全中運代表隊的台中市新光國中楊壬佑，接下來他卻連拿「全國青少年錦標賽」、「全國中學生錦標賽冠軍」，以及今年全中運國男組78公斤級金牌，算是揚眉吐氣，他說：「前幾場沒有打出水準，金牌戰終於完全發揮，贏得勝利非常開心。」

此外，國中組對打賽事今天落幕，明天起輪到高男、高女組登場，連續三天將有16面金牌陸續出爐。

全中運 跆拳道

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