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高球／陳宥竹在台灣業餘高球錦標賽笑擁后冠 阮安明第一位奪冠越南人

聯合報／ 即時報導
男團冠軍陳宣佾（右）、吳丞軒（中）。圖／中華高協提供
男團冠軍陳宣佾（右）、吳丞軒（中）。圖／中華高協提供

國家隊員陳宥竹今天在2024第31屆台灣業餘高球錦標賽最終輪從容自若、火力全開，打出四天來最佳67（-5）桿，並在高雄球場距離最遠的第四洞抓鳥，一舉反超世界排名第72的南國好手金始泫，繼去年的張婷諭之後，再度為我國留下后冠。

世界排名第132的越南業餘第一高手阮安明，球技全面、穩若泰山，領先4桿出發，全場未受威脅，輕鬆守住優勢，以4小鳥、2柏忌、70（-2）桿繳卡，累計285（-3）桿，榮登王座，成為第一位在台灣業餘高球錦標賽封王的越南人。阮安明表示，能在難度很高的高雄球場奪冠，印象深刻。教練Khang認為，阮安明如果推桿發揮水準，成績可以更好。「他還是跟前一天一樣，錯失不少抓鳥機會。」

年僅15歲的北市和平高中高一謝承洧71桿，累計290桿獲得亞軍，比去年進步2名。世界排名第257、印尼好手倫迪（Randy Bintang）鴨子划水，獲男子組季軍。南韓崔俊熙第四。

全場焦點仍在女子冠軍爭霸，落後1桿的陳宥竹與領先的南韓好手金始泫同組出發，包括奠定勝基的前九洞4隻小鳥，陳宥竹全場5小鳥、Bogey Free，封后後，世界排名可望較本周的240名，再向前跨一步。

陳宥竹說，67桿是她在高雄球場的最低桿，也是第一次在此締造Bogey Free，主要在於戰略明確，積極與保守兼顧，把失誤降到最低。「第11洞打得很保守，設定打點，成功保Par；第一洞則全力搶攻，第二桿拿三號木，直抵果嶺邊，成功抓鳥。」金始泫表示，第四洞確為勝負的關鍵，她開球失準，4桿才上果嶺，三推進洞，從平手變成落後3桿。

紐西蘭Amy Im獲季軍，印尼Yoko第四，馬來西亞黃瀞萱第五，北市和平高中高一林品杉桿第六，在我國女將中排名第二。和平高中應屆畢業的汪天茵75桿，第10名，是第三位擠進前十的我國女將，衛冕的台南中信高中張婷諭排名第11。

我國共獲男團與女子個人兩座冠軍，居各隊之冠，保住地主優勢。國家隊員吳丞軒和陳宣佾，前兩輪以296桿抱得男團冠軍，教練宋定衡跟著沾光，成為兼具球員與教練身分的冠軍得主，他在1991年第二屆台灣業餘錦標賽與葉偉志攜手奪冠，今年又以教練身分率隊登頂。南韓兩女將金始泫和李孝松，則合抱女子團體后座。

閉幕典禮一如周一的歡迎晚宴嘉賓雲集，除中華高協理事長王政松專程南下主持頒獎外，冠名贊助商聲寶公司董事長陳盛沺、前內政部長余政憲、高雄球場理事長陳建圃、賽事總監鄭美琦等，均出席典禮。

2024年第31屆台灣業餘高球錦標賽，男子冠軍越南阮安明（左二）、女子冠軍台灣陳宥竹（左），右為中華高協理事長王政松。圖／中華高協提供
2024年第31屆台灣業餘高球錦標賽，男子冠軍越南阮安明（左二）、女子冠軍台灣陳宥竹（左），右為中華高協理事長王政松。圖／中華高協提供

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