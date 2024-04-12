F1／有望開到45歲！阿隆索確定與阿斯頓馬丁續約2年

現年42歲的車手阿隆索（Fernando Alonso）與阿斯頓馬丁車隊（Aston Martin）合約本季到期，他昨天宣布續約2年，並直言這項決定非常容易。

阿隆索曾奪下2座世界冠軍，他的生日是7月29日，因此如果2026年他還在賽場上，將成為1975年希爾（Graham Hill）後，第一位45歲還在開F1的車手。

7屆世界冠軍漢米爾頓（Lewis Hamilton）今年2月初宣布2025年將轉戰法拉利，讓賓士車隊出現一個車手空缺，不過阿隆索仍決定與阿斯頓馬丁再續前緣，他受訪時說，「過去幾個月關於我在F1的未來有很多說法和文章，但我今天很高興宣布，將和阿斯頓馬丁簽下多年合約。」

「從2023年加入團隊那刻起，我就感到非常自在，短短15個月裡，我們就一起取得這麼多成就」阿隆索說。

2026年F1將迎來新規則，且引擎供應商日本本田技研工業將重返F1，提供阿斯頓馬丁引擎，車隊負責人克拉克（Mike Krack）表示，「過去幾個月我們一直在進行對話，阿隆索信守承諾，當他決定繼續開F1時，先與我們交談，他表明相信我們，而我們也相信他。」