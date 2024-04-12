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體操／李智凱出征最終資格賽拚奧運門票 林育信教鍊有信心

中央社／ 台北12日電
台灣男子體操好手李智凱（右）10日在體操世界盃巴庫站暨巴黎奧運資格賽鞍馬決賽找回昔日身手，成功摘金，也讓他保有爭奪巴黎奧運門票的一線生機。左為教練林育信。（林育信提供）中央社
台灣男子體操好手李智凱（右）10日在體操世界盃巴庫站暨巴黎奧運資格賽鞍馬決賽找回昔日身手，成功摘金，也讓他保有爭奪巴黎奧運門票的一線生機。左為教練林育信。（林育信提供）中央社

台灣體操代表隊今天將啟程前往卡達參加體操世界盃杜哈站暨奧運資格賽，包括「鞍馬王子」李智凱、曾為聖、蕭佑然、丁華恬都將全力拚搶巴黎奧運門票。

體操世界盃暨奧運資格賽共計4站，選手擇優其中3站積分加總，各單項排名前2名的選手可獲得奧運資格。台灣目前僅男子單槓唐嘉鴻搶下門票，反觀李智凱因前2站表現失常，這場杜哈站必須摘金才有機會前進奧運。

教練林育信在接受中央社記者訪問時說道，反正現在也沒有任何退路了，「我相信以智凱身經百戰的豐富經驗，最後一戰也會毫無保留，把所有動作都發揮到極限，奪冠之後能不能取得奧運資格，就看老天爺肯不肯給了。」

林育信強調，這段時間的訓練都非常好，而且還是腳上綁鉛袋增加難度，結果動作還是都做得很流暢，「我相信他就是要拚了，當然也希望最後可以有好結果。」

林育信透露，如果沒能直接搶下門票，可能會參加5月的亞錦賽拚個人全能資格，又或者看看國際體操總會手中的1張外卡會不會發給李智凱。

除了李智凱外，另一鞍馬好手蕭佑然也會參賽，主要扮演「護駕」的角色，最好結果就是李智凱奪冠、蕭佑然第2，這樣就能把其他主要競爭對手的積分往下拉。

另外，中華民國體操協會日前也完成改選，由高雄市明正國小體育組長林建佳成為新任理事長，他過去也曾是體操選手，並由許峰銘擔任秘書長。

林建佳在接受中央社訪問時強調，目前雖只有唐嘉鴻取得資格，但相信杜哈站後一定會有更多人入選，「唐嘉鴻和李智凱都是世界級的名將，多一個人去參賽就多一份爭奪奧運獎牌的機會，協會也會當教練選手最強後盾。」

新任秘書長許峰銘在體壇資歷也相當豐富，游泳國手出身的他，曾擔任過游泳協會組長、田徑協會南部辦公室主任，現在又接下體操協會秘書長，是台灣首名都擔任過「陸（田徑）、海（游泳）、空（體操）」協會的專業人士。

唐嘉鴻 李智凱 林育信

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