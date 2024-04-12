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羽球亞錦賽／麟洋配、李楊配晉8強

聯合報／ 記者曾思儒／台北—寧波電話採訪
「麟洋配」李洋（右）、王齊麟（左）。 圖／Badminton Photo提供
「麟洋配」李洋（右）、王齊麟（左）。 圖／Badminton Photo提供

生涯最後一度參加亞錦賽，尋求女單連霸的我國「一姐」戴資穎受左膝傷勢影響，昨天首局2個局末點沒把握，以20：22、14：21遭日本「空靈女神」大堀彩逆轉，「一哥」周天成也落馬，去年亞錦賽奪下銅牌的黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋和李哲輝／楊博軒則是分頭晉級8強，繼續挑戰登上頒獎台。

羽球亞錦賽是巴黎奧運積分截止前最後一站，本周在大陸寧波登場，去年奪下個人第3面亞錦賽金牌的戴資穎帶傷上陣闖過頭關，但昨天碰大堀彩跑動受限，首局雖一路領先到20：18，但遭對手連下4分逆轉，最終連輸2局落馬，連霸提前夢碎。

闖進第2輪的兩名女將白馭珀和宋碩芸，昨天分別敗給列種子的印尼東宗和中國大陸何冰嬌，代表女單8強沒有任何台將；男單「一哥」周天成以15：21、17：21敗給馬來西亞名將李梓嘉，「羽球王子」王子維也以10：21、12：21不敵地主李詩灃。

「麟洋配」成率先挺進8強的台將，且只花28分鐘就以21：11、21：14拍下泰國組合宗國／吉丁努蓬，強勢奪下5連勝，今天將和世界排名19的馬來西亞組合吳世飛／伊祖丁爭4強門票。

亞錦賽會內首輪所有賽事打到昨天凌晨才結束，賽程遲遲沒公布，王齊麟昨天就等到凌晨快1時，讓他直呼前所未見的誇張，所幸中午11時打開場順利闖關，今天碰大馬組合也會做好硬仗準備，「很難打啊，現在沒有一組好打的。」王齊麟說。

巴黎奧運 馬來西亞 黃金

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