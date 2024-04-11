快訊

台中女律師慘遭縱火亡 同業嘆私人點交房屋風險高「收費應調漲」

電競／台灣電競戰隊聰明烤雞勝香港 挺進斯普拉遁3世界賽

中央社／ 台北11日電

台灣電競戰隊聰明烤雞今天在「斯普拉遁3」選手權決定賽，擊敗香港戰隊GDEX，強勢取得前進世界賽門票，繼續朝著目標冠軍邁進。

「斯普拉遁3」（Splatoon 3）是日本電子遊戲公司任天堂（Nintendo）推出的第三人稱射擊遊戲，今年世界賽將於4月13日、14日在日本舉行，而今天則是「選手權決定賽」，由台灣電競戰隊聰明烤雞（SmartRoast Chickens）出戰香港戰隊GDEX，爭奪最後1張世界賽門票。

聰明烤雞由隊長Lin領軍，搭配YDD、Jared及LEO，戰隊特色被遊戲官方評為「一口氣拿下勝利的超攻擊專門型」，甚至官方特別點名Lin是扮演獲勝的關鍵角色，其能力更被喻為「天下第一的正面交鋒技術」。

稍早，雙方進行3戰2勝制的賽制，最後由聰明烤雞以2比0局數擊敗GDEX，取得世界賽門票。賽後兩隊也開心握手，展現運動家精神，Lin在接受大會採訪時表示，內心相當感動，同時感謝隊友一路以來一起努力、互相支持。

「斯普拉遁3」世界賽首日將6支戰隊分為兩組，進行循環賽制的預賽，並決定種子順序，而第2天則是單敗淘汰賽。其中，聰明烤雞與日本代表心之怪盜（Phantom Thief）、歐洲代表Kaizer同在B組，Lin強調會與團隊拿出過往努力成果，在世界賽盡力發揮到最好。

另外，瑪利歐賽車8豪華版（Mario Kart 8 Deluxe）世界賽的選手權決定賽，也在今天同步舉行，不過代表台灣出賽的選手Ramio惜敗香港選手Jim，無緣挺進世界賽。

運動家

延伸閱讀

台灣排名前進1名！去年出口全球排名榜首是這國 我進口則滑落到21

港澳首次承辦中國全運會部分比賽項目

香港成最新世界遺產？第23條生效 外界憂：金融中心地位恐回不去

赴港聽黎智英案 無國界記者組織代表遭拒絕入境

相關新聞

羽球亞錦賽／2個局點遭大堀彩瓦解 戴資穎第二輪落馬無緣8強

3屆亞錦賽金牌得主、尋求連霸的我國「一姊」戴資穎，今天面對拿到巴黎奧運門票的日本「空靈女神」大堀彩，小戴首局雖一路領先，...

羽球亞錦賽／等賽程到半夜 王齊麟喊誇張：真的扯！

羽球亞錦賽本周在寧波登場，昨天進行的會內賽首日賽程從早上9點開打，但全部賽程結束已經跨日，今天第3日賽程出爐時已是凌晨，...

羽球亞錦賽／續拚奧運門票！單打僅存希望林俊易退種子勇闖8強

寧波登場的羽球亞錦賽今天進行第3日賽程，我國「一哥」周天成和尋求連霸的「一姊」戴資穎相繼落馬，女單代表白馭珀和宋碩芸及男...

全中運／跆拳道江宜璇國中組連霸 3姊妹連3年摘金 

113年全國中等學校運動會跆拳道今天於台北市立大學天母校區體育館繼續進行國男組及國女組對打賽程，共產生7面金牌，新北市正...

全中運／從田徑跨足輕艇 旱鴨子江欣瞳獨攬4金

113年全國中等學校運動會今天於新北市大都會公園微風運河進行輕艇為期5天的最後一天賽程，產生國、高女200公尺單人、雙人...

金恩盃／詹皓晴、梁恩碩一日兩戰 仍不敵印度吞3連敗

2024金恩盃女子團體網球亞大區第一級賽事，我國在前兩日分別不敵中國大陸、南韓後，今天與印度之戰儘管在前兩點打完與對手戰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。