全中運／從田徑跨足輕艇 旱鴨子江欣瞳獨攬4金

113年全國中等學校運動會今天於新北市大都會公園微風運河進行輕艇為期5天的最後一天賽程，產生國、高女200公尺單人、雙人C（加拿大式）艇最後4金，國、高女分別由宜蘭縣吳沙國中江欣瞳、南投縣水里商工蔡舒涵都以不小優勢包辦單人、雙人2金，其中江欣瞳更是包辦C艇4金后，但她不好意思的表示，「其實我不會游泳。」

國女組200公尺單人C艇決賽中，吳沙國中江欣瞳幾乎從一出發就取得遙遙領先，最終以52秒87奪下個人第3金，一度領先第2名多達18秒22，毫無懸念的拿下這個項目「2連霸」。

外號「捲毛」的江欣瞳國小時期是田徑選手，到國一時覺得輕艇好玩才改練，但跟其他人一開始玩K艇起步不同，她一開始就挑戰難度更高更需要核心肌群、平衡感的C艇。

有趣的是，江欣瞳至今都還是不太會游泳的旱鴨子，她說：「剛開始練時很容易翻船，前面幾次落水會很緊張，但幸好都有穿救生衣，估計大約也翻了好幾百次，現在幾乎不會翻了，而且教練暑假也會教我們游泳，至少在翻船時要能自救。」

但也因為不會游泳，江欣瞳起初還遭到家人反對，她說：「剛開始練時，家人怕有危險起初並不支持，但後來證實是很安全的，慢慢就支持我從事這項運動。」

吳沙國中教練黃旭舜說：「我們很重視選手的安全，訓練時一定要穿救生衣，同時，若有選手划船出去，我們都會跟在選手身邊來確保選手的安全。」

接著在國女組20,0公尺雙人C艇決賽中，江欣瞳再搭檔才練了半年的國一學妹黃瓊冉，以58秒41領先多達20秒43的差距贏得個人第4金，這也是國三生江欣瞳連兩屆全中運扮演4金后，江欣瞳說：「明年全中運要升上高中組，屆時就要跟水里商工的學姐們交手，難度肯定會更大，但我會努力在單人部份取得更好的成績。」

江欣瞳總計今年全中運共摘下國女組靜水標竿、500公尺雙人C艇、200公尺單人C艇、200公尺雙人C艇等共4金，奪金率百分之百，但她說：「其中靜水標竿最困難，因為我平常沒有練這個項目，到會場時才練了幾次，在決賽時從跳台跳下來有點搞混方向，一直到最後做翻艇動作時才後來居上，贏得很驚險。」