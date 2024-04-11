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金恩盃／詹皓晴、梁恩碩一日兩戰 仍不敵印度吞3連敗

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
詹皓晴今天一日兩戰，但中華隊仍是以1：2不敵印度。圖／四維體育推廣教育基金會提供
詹皓晴今天一日兩戰，但中華隊仍是以1：2不敵印度。圖／四維體育推廣教育基金會提供

2024金恩盃女子團體網球亞大區第一級賽事，我國在前兩日分別不敵中國大陸、南韓後，今天與印度之戰儘管在前兩點打完與對手戰成1：1，但第三點的雙打詹皓晴梁恩碩與童貝瑞（Prarthana Gulabrao Tombare）／萊娜（Ankita Raina）一路打到搶十大戰後，最終以6：4、1：6、13：15敗下陣來，中華隊也以1：2苦吞3連敗。

金恩盃亞大區一級賽事，我國今年派出謝淑薇、葛藍喬安娜、楊亞依、詹皓晴、梁恩碩攜手出擊，我國將與地主中國、印度、南韓、紐西蘭和大洋洲聯隊展開循環對抗，戰績前2名的隊伍將能取得11月的總決賽升降賽門票，至於戰績最後的兩國將落入亞大區二級。

我國在前兩場比賽分別不敵南韓與中國後，今天與印度之戰將力拚首勝以及避免落入後兩名降至二級，而今天中華隊在三點賽事中也僅派出兩名選手參賽，包括第一點單打由詹皓晴迎戰博薩萊（Rutuja Bhosale），但最終以3：6、2：6直落二吞敗。

第二點我國則由梁恩碩出戰世界排名第255名的萊娜，在首盤先被對手以6：2拿下後，梁恩碩接下來兩盤以6：4、6：4逆轉勝出，搶下這次賽事中華隊單打的第一點勝。

在戰成1：1後，第三點雙打再由詹皓晴搭檔梁恩碩出擊面對童貝瑞／萊娜，在首盤以6：4率先拿下後，第二盤則是遭到對手以6：1扳平，比賽進入搶十大戰後雙方也一路拉鋸，最終印度組合就以15：13險勝，賞給中華隊三連敗。

在輸掉這場比賽後，中華隊目前與大洋洲聯隊同為0勝3敗，不過中華隊靠著2點勝，暫居第5名，至於南韓與中國大陸同為3勝0敗，但南韓靠著3場比賽9點全勝暫居第1名，至於2勝1敗的印度與1勝2敗的紐西蘭則分居3、4名。

中華隊 梁恩碩 詹皓晴

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