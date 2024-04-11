高球／業餘錦標賽第三輪大翻盤 金始泫、陳宥竹爭后冠

第31屆台灣業餘高球錦標賽—聲寶，今天第三輪是排名翻轉的一輪，越南業餘第一高手阮安明和南韓泰后盃冠軍隊員金始泫雙雙超車成功，暫列男、女組榜首，至於我國好手陳宥竹則是在女子組以1桿之差落後，仍有望爭奪后冠。

男子組落後1桿出發的阮安明第一洞便開紅盤抓獲小鳥，追平領先者，再趁我國國家隊員吳丞軒第三洞柏忌，獨居龍頭，第10洞阮安明抓獲第2隻小鳥後拉開差距，最終以70桿（－2）繳卡，三輪低於標準桿1桿，以4桿的優勢暫居男子組第一。

18歲、本周世界業餘排名第132名的阮安明，高居今年參賽男子選手最佳排名，明年高中畢業後將就讀美國奧勒岡州大，成為前國家隊員林士軒的學弟。

北市和平高中高一謝承洧最後兩洞連抓小鳥，展現韌性，以小鳥、柏忌各六、72桿平標準桿繳卡，累計高於標準桿3桿，暫上升至第2名，前兩輪並列男子組第一的我國國家隊員高隆睿，最後六洞苦吞4次柏忌，以76桿（＋4）繳卡，暫並列第三。

女子選手第三輪無人打出標準桿以內佳績，本周世界排名第72、「南韓寶貝」金始泫全場起伏不定，打出分組最低的73桿（E），三輪累積高於標準桿1桿，在女子組躍居榜首。

我國國家隊員陳宥竹後九洞狀況頻仍，尤在第10至16洞吞5次柏忌，拱手讓出領先，所幸最後兩洞連續抓鳥，最終以74桿完賽，落後1桿暫列第二，「雖然在7洞中打了5次柏忌，但我成功轉移注意力，並未沮喪，最後兩洞很幸運地以抓鳥收尾。」

本屆賽事暫列男子前10名12人中，共有外籍選手7人，我國選手5人；女子前10名中，我國選手3人，外籍選手7人，國外頂尖選手聯袂壓境，各顯神通，給予國內選手極大的震撼與激勵，個人賽以四輪定高下，12日下午第四輪結束後，在高雄球場舉行閉幕及頒獎典禮。