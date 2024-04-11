快訊

你被登入了嗎？蘋果突向92國iPhone用戶發出「間諜軟體攻擊」警告

羽球亞錦賽／2個局點遭大堀彩瓦解 戴資穎第二輪落馬無緣8強

射箭／企業聯賽無緣前進東大門開幕 為奧培隊辦交流賽

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
第六屆企業射箭聯賽將於13日開幕。記者劉肇育／攝影
第六屆企業射箭聯賽將於13日開幕。記者劉肇育／攝影

第6屆企業射箭聯賽將在13日舉行開幕戰，儘管原訂開幕戰將前往花蓮東大門夜市舉行，但受到403震災影響決定移師回到國體大舉行，但中華民國射箭協會秘書長林政賢表示，仍期待今年有機會將射箭聯賽帶至東部舉辦，繼續將射箭推廣成大眾運動。

企業射箭聯賽今年將邁入第6屆，將由新北凱撒、新竹市愛山林、新濠建設、寒舍集團、台中銀行、彰化銀行組成，至於協會青年隊則是由113年潛力優秀計畫的青年菁英選手組成。

而射箭協會秘書長林政賢也透露，原訂今年開幕戰將移師花蓮東大門夜市舉行，不過受到403震災影響，在考量不妨礙救災以及讓賽事順利進行下，最終決定將開幕戰移至國體大舉行。

不過林政賢也強調，在去年領隊會議上就決議，希望讓射箭聯賽能在全台各地舉辦，因此不僅考慮在花蓮恢復後再度將賽事移至東部辦理，包括基隆港、高雄港、台東觀光勝地都是聯賽期望的舉辦地點，但最終仍是會尊重舉辦的意願，「畢竟選手在國外比賽，本來就很難事先預測當地環境與氣候挑戰，希望藉由在不同場地舉辦賽事，讓選手適應能力變得更好，也將企業聯賽推廣成為大眾運動。」

而這次開幕戰前一天，也將舉辦企業聯賽明星隊與奧運培訓隊的交流賽，對於我國目前已經取得巴黎奧運男子、女子與混雙各一席的參賽席次，但仍有機會在接下來的最後一場資格賽中力拚滿額門票，林政賢也強調，將有百分之90以上的把握度，力拚滿額。

林政賢

延伸閱讀

地震衝擊花蓮觀光 業者發起買百捐一半自助助人

花蓮強震後企業大量解雇勞工 釋逾230臨時工作機會

奧運首次發獎金 田徑金牌可獲5萬美元

花蓮強震礦區搜救 依異味及蒼蠅盤旋鎖定熱區

相關新聞

羽球亞錦賽／2個局點遭大堀彩瓦解 戴資穎第二輪落馬無緣8強

3屆亞錦賽金牌得主、尋求連霸的我國「一姊」戴資穎，今天面對拿到巴黎奧運門票的日本「空靈女神」大堀彩，小戴首局雖一路領先，...

羽球亞錦賽／等賽程到半夜 王齊麟喊誇張：真的扯！

羽球亞錦賽本周在寧波登場，昨天進行的會內賽首日賽程從早上9點開打，但全部賽程結束已經跨日，今天第3日賽程出爐時已是凌晨，...

射箭／企業聯賽無緣前進東大門開幕 為奧培隊辦交流賽

第6屆企業射箭聯賽將在13日舉行開幕戰，儘管原訂開幕戰將前往花蓮東大門夜市舉行，但受到403震災影響決定移師回到國體大舉...

NFL／南美洲也可看美足 巴西海外賽敲定老鷹vs.包裝工

南美洲不只看足球、這次要看美式足球了！ NFL美足聯盟11日官宣史上首度南美海外賽，綠灣包裝工與費城老鷹的首週賽事將轉戰到巴西聖保羅，這也將是NFL自1970年以來首度，在當地時間周五舉行首週賽事。

對體育發展貢獻卓著 林鴻道獲蔡英文頒發一等景星勳章

總統蔡英文今天上午頒授中華奧林匹克委員會主席林鴻道「一等景星勳章」，表彰他對台灣體育的貢獻，蔡英文致詞時表示，體育實力是...

羽球亞錦賽／麟洋配28分鐘速闖8強 周天成止步第二輪

寧波登場的羽球亞錦賽今天進行第3日賽程，去年登上頒獎台的我國黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋率先登場，只花28分鐘就拍下泰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。