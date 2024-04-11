射箭／企業聯賽無緣前進東大門開幕 為奧培隊辦交流賽

第6屆企業射箭聯賽將在13日舉行開幕戰，儘管原訂開幕戰將前往花蓮東大門夜市舉行，但受到403震災影響決定移師回到國體大舉行，但中華民國射箭協會秘書長林政賢表示，仍期待今年有機會將射箭聯賽帶至東部舉辦，繼續將射箭推廣成大眾運動。

企業射箭聯賽今年將邁入第6屆，將由新北凱撒、新竹市愛山林、新濠建設、寒舍集團、台中銀行、彰化銀行組成，至於協會青年隊則是由113年潛力優秀計畫的青年菁英選手組成。

而射箭協會秘書長林政賢也透露，原訂今年開幕戰將移師花蓮東大門夜市舉行，不過受到403震災影響，在考量不妨礙救災以及讓賽事順利進行下，最終決定將開幕戰移至國體大舉行。

不過林政賢也強調，在去年領隊會議上就決議，希望讓射箭聯賽能在全台各地舉辦，因此不僅考慮在花蓮恢復後再度將賽事移至東部辦理，包括基隆港、高雄港、台東觀光勝地都是聯賽期望的舉辦地點，但最終仍是會尊重舉辦的意願，「畢竟選手在國外比賽，本來就很難事先預測當地環境與氣候挑戰，希望藉由在不同場地舉辦賽事，讓選手適應能力變得更好，也將企業聯賽推廣成為大眾運動。」

而這次開幕戰前一天，也將舉辦企業聯賽明星隊與奧運培訓隊的交流賽，對於我國目前已經取得巴黎奧運男子、女子與混雙各一席的參賽席次，但仍有機會在接下來的最後一場資格賽中力拚滿額門票，林政賢也強調，將有百分之90以上的把握度，力拚滿額。