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對體育發展貢獻卓著 林鴻道獲蔡英文頒發一等景星勳章

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中華奧會主席林鴻道（左）獲總統蔡英文（右）頒發一等景星勳章。圖／中華奧會提供
中華奧會主席林鴻道（左）獲總統蔡英文（右）頒發一等景星勳章。圖／中華奧會提供

總統蔡英文今天上午頒授中華奧林匹克委員會主席林鴻道「一等景星勳章」，表彰他對台灣體育的貢獻，蔡英文致詞時表示，體育實力是國家力量的展現，今天透過頒贈「一等景星勳章」給中華奧林匹克委員會主席林鴻道，她要代表台灣人民，感謝林鴻道對台灣體育的貢獻。

蔡英文指出，林鴻道連任三屆中華奧林匹克委員會主席，不僅對會務盡心盡力，也提供政府建言，協助政府打造更好的體育環境，「像是讓我們在東京奧運取得豐碩成果的黃金計畫，就是林主席向政府倡議。我們在前年東京奧運奪得2金、4銀、6銅，共計12面獎牌，創下歷屆奧運最佳成績。去年杭州亞運拿下19金、20銀、28銅，金牌數追平歷屆最佳成績。還有在成都世大運獲得10金、17銀、19銅，創下境外參賽最佳成績，都是黃金計畫的成果。」

蔡英文表示，去年成立的運動科學中心，也是因為林鴻道積極推動而誕生，讓台灣選手可以在科研實力輔助下，獲得更大支持，「政府不只要讓現役選手安心、讓有潛力的選手被看見，更要照顧曾為國家打拚的退役選手。在林主席建議下，我們讓優秀選手轉任教練，協助國家隊培訓工作，傳承寶貴經驗。」

今天的授勳典禮，曾受林鴻道媒合企業贊助的舉重選手郭婞淳、桌球選手林昀儒，以及游泳選手王冠閎都出席觀禮，在場觀禮者尚包括林鴻道母親林謝罕見等親友，以及總統府秘書長林佳龍、前行政院長蘇貞昌、前立法院長王金平及台灣日本關係協會會長蘇嘉全等人。

台灣體壇上，獲政府頒授一級景星勳章的，林鴻道是第二人。前一位是1961年的中華奧會主席鄧傳楷，獲獎事蹟為栽培了楊傳廣，我國第一面奧運獎牌得主。

中華奧會主席林鴻道獲總統蔡英文頒發一等景星勳章。圖／中華奧會提供
中華奧會主席林鴻道獲總統蔡英文頒發一等景星勳章。圖／中華奧會提供
中華奧會主席林鴻道獲總統蔡英文頒發一等景星勳章。圖／中華奧會提供
中華奧會主席林鴻道獲總統蔡英文頒發一等景星勳章。圖／中華奧會提供
郭婞淳（左二）、林昀儒（右）以及王冠閎（左）都出席觀禮。圖／中華奧會提供
郭婞淳（左二）、林昀儒（右）以及王冠閎（左）都出席觀禮。圖／中華奧會提供

林昀儒 舉重 郭婞淳

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