快訊

為選宜蘭縣長布局？陳金德傳任工程會主委 從政多爭議

高雄民生醫院「開錯刀」烏龍 竟是主治醫師做了這件事

高雄民生醫院「開錯刀」重大疏失 院長顏家祺遭拔官

聽新聞
test
0:00 / 0:00

羽球亞錦賽／僅花28分鐘 「麟洋配」輕鬆晉8強

中央社／ 台北11日電
「麟洋配」李洋、王齊麟僅花28分鐘就闖進亞錦賽第三輪。 圖／Badminton Photo提供
「麟洋配」李洋、王齊麟僅花28分鐘就闖進亞錦賽第三輪。 圖／Badminton Photo提供

亞洲羽球錦標賽今天進行各組16強，台灣男雙組合「麟洋配李洋王齊麟僅花28分鐘，輕鬆以21比11、21比14擊敗泰國搭檔蘇柏和吉丁努蓬，如願挺進8強。

世界排名第10、並且已經取得巴黎奧運門票的李洋、王齊麟，今天對上世界排名第23的泰國搭檔蘇柏（Supak Jomkoh）與吉丁努蓬（KittinupongKedren），雙方賽前生涯曾交手過4次，全都由「麟洋配」以直落2獲勝。

今天2組人馬再度碰頭，戰況如出一轍，首局開打「麟洋配」靠著快速輪轉，幾乎前3拍就有搶分機會，很快就打出11比4攻勢進入技術暫停。

短暫休息過後雙方分數越拉越大，「麟洋配」最多以18比8取得雙位數領先，輕鬆以21比11收下首局。

第2局李洋、王齊麟表現依舊強勢，開賽後就取得領先，同樣再以11比7搶先進入技術暫停；休息過後「麟洋配」再靠一波7比1攻勢順利拉開比數，如願以21比14拿下比賽勝利。

王齊麟在接受中央社訪問時表示，雖然已取得奧運資格，但現在還是要靠每一場比賽來改進缺點，目前身體狀況還算不錯，就是要把狀況維持好，要有穩定的表現才有機會在奧運闖關成功。

李洋、王齊麟曾在去年羽球亞錦賽獲得銅牌，但可惜當時是在4強賽時，王齊麟比賽中腳傷退賽，今年這場亞錦賽也是奧運積分計算週期內的最後1場賽事，兩人都渴望至少追平去年成績。

李洋 王齊麟 麟洋配

延伸閱讀

羽球亞錦賽／戴資穎自評身體狀況普通 期盼別變嚴重就好

羽球亞錦賽／33分鐘拍下香港對手 戴資穎挑戰連霸開紅盤

羽球亞錦賽／目標連登頒獎台 「麟洋配」退日將開紅盤

羽球／戴資穎和麟洋配確定進軍巴黎奧運 男單3好手仍有懸念

相關新聞

羽球亞錦賽／僅花28分鐘 「麟洋配」輕鬆晉8強

亞洲羽球錦標賽今天進行各組16強，台灣男雙組合「麟洋配」李洋、王齊麟僅花28分鐘，輕鬆以21比11、21比14擊敗泰國搭...

羽球亞錦賽／戴資穎自評身體狀況普通 期盼別變嚴重就好

亞洲羽球錦標賽昨大陸寧波開戰，尋求女單衛冕的我國「一姊」戴資穎、挑戰連兩屆踏上頒獎台的男雙「麟洋配」王齊麟／李洋都過頭關...

羽球亞錦賽／林俊易過頭關 續拚奧運門票

台灣「左手重砲」林俊易今天在亞洲羽球錦標賽男單首輪，以2個21比10輕取澳門選手裴鵬鋒，闖進16強，繼續力拚巴黎奧運門票

羽球亞錦賽／衛冕軍戴資穎領銜 3女將闖頭關

羽球亞錦賽今天在中國大陸寧波全面開戰，尋求連霸的我國「一姊」戴資穎領軍，4名女單台將就有3人出線，男單晉級率也是百分百，...

舉重／汪凌蓁世界盃3破全國紀錄 朝亞洲前3邁進

台灣女將汪凌蓁今天在舉重世界盃女子87公斤以上級以抓舉118公斤、挺舉148公斤、總和266公斤完賽，雖無緣獎牌，但3破...

高球／業餘錦標賽第二輪 吳丞軒、陳宣佾獲男團冠軍 

2024年第31屆台灣業餘高球錦標賽—聲寶，今天第二輪南韓選手大展鋒芒，崔俊熙和金始泫均抓6隻小鳥、吞3次柏忌，雙雙飆出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。