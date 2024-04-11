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NFL／南美洲也可看美足 巴西海外賽敲定老鷹vs.包裝工

台灣醒報／ 台北報導
NFL宣布2024年最新的海外賽地點巴西，史無前例在南美洲開打美足！ 截圖自NFL官方粉絲團
NFL宣布2024年最新的海外賽地點巴西，史無前例在南美洲開打美足！ 截圖自NFL官方粉絲團

南美洲不只看足球、這次要看美式足球了！

NFL美足聯盟11日官宣史上首度南美海外賽，綠灣包裝工與費城老鷹的首週賽事將轉戰到巴西聖保羅，這也將是NFL自1970年以來首度，在當地時間周五舉行首週賽事。安排海外賽重任的2隊，看點明顯在年輕四分衛對決，同為2020年選秀入隊的赫茨（老鷹）與洛夫（包裝工）領銜出戰。

老鷹、包裝工戰巴西

根據《CBS體育網》報導，以足球興盛聞名的南美洲、特別是巴西，即將在2024年新賽季收看用手的「美式足球」（兩種球類英文都是Football）。NFL聯盟11日確定，巴西海外賽將由綠灣包裝工與費城老鷹之戰上演，打響各自賽季首戰。

這場比賽也將是NFL自1970年以來首度，在當地時間周五舉行首週賽事，球場是巴西傳統足球豪強科多林人的主場「科多林競技場」，老鷹隊將成為名義上的主隊。老鷹主席盧禮提到，配合NFL推廣全球計畫，老鷹隊目標是將美足的精彩文化帶到巴西，感染足有3800萬的巴西體育迷人口。

海外賽行之有年

而這場海外賽對決看點就在年輕四分衛對決，2度入選明星賽的老鷹隊赫茨與包裝工「小愛」洛夫，都是2020年選秀入隊的好手，2人去年賽季都帶領球隊征戰季後賽，聯盟新勢力的強強對決值得期待。

NFL海外賽行之有年，最早能追溯到2007年英國賽，當時是由紐約巨人在倫敦的溫布利球場擊潰邁阿密海豚隊，其後年年都有安排英國海外賽，本季預期有3戰倫敦海外賽；隨後墨西哥與德國海外賽都陸續加入，今年也確定會由黑豹擔任主隊、舉辦德國海外賽，地點在慕尼黑的安聯球場（德國足球豪門拜仁主場）

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NFL 費城老鷹 選秀

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