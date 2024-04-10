舉重／汪凌蓁舉重世界盃3破全國紀錄 朝亞洲前3邁進

台灣女將汪凌蓁今天在舉重世界盃女子87公斤以上級以抓舉118公斤、挺舉148公斤、總和266公斤完賽，雖無緣獎牌，但3破全國紀錄，她開心落淚，教練陳佳伶期許朝亞洲前3邁進。

曾練過籃球、國中時也曾代表學校參加全國中等學校運動會鉛球賽事的汪凌蓁，國三那年被教練陳佳伶相中她的身材及爆發力後，走上舉重這條路，且僅練9個月的時間就取得國手資格，展現天賦。

汪凌蓁去年在全國大專校院運動會代表國立體大出賽，在女子舉重87公斤以上級斬獲生涯全大運首金，並稱霸10月全國運動會，去年底世界青年錦標賽更繳出2金1銀佳績，年僅21歲的她已是女子87公斤以上級3項全國紀錄保持人。

汪凌蓁這次參加在泰國舉行的舉重世界盃，揮別去年全運會手腕受傷陰霾，抓舉118公斤、挺舉148公斤，以總和266公斤排名B組第1，且6次試舉都成功，3項成績都改寫自己所保有的全國紀錄。

汪凌蓁走下舞台時激動地與陳佳伶相擁，開心的淚水滑過兩側臉頰，儘管最終成績未能擠進A組前3名，但她已證明自己。

汪凌蓁平時訓練時，抓舉、挺舉最佳成績各為113公斤、143公斤，今天大幅進步，光是總和就比原先全國紀錄還多出13公斤，讓陳佳伶大感意外，她接受中央社記者訪問時直呼，表現超乎預期目標。

陳佳伶稱讚，汪凌蓁是有實力的選手，近幾場比賽越來越能放得開，有了這次世界盃經驗，她期許愛徒未來能躋身亞洲前3，力拚世錦賽能在A組出賽、爭奪獎牌。