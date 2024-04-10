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高球／業餘錦標賽第二輪 吳丞軒、陳宣佾獲男團冠軍 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
印尼尤科兩天合計低於標準桿1桿暫居女子組領先。圖／中華民國高球協會提供
印尼尤科兩天合計低於標準桿1桿暫居女子組領先。圖／中華民國高球協會提供

2024年第31屆台灣業餘高球錦標賽—聲寶，今天第二輪南韓選手大展鋒芒，崔俊熙和金始泫均抓6隻小鳥、吞3次柏忌，雙雙飆出賽會兩天來最佳69桿（－3）桿，排名大幅上升，至於我國好手吳丞軒、陳宣佾則是攜手為我國奪下8年來第一座台灣業餘高球錦標賽男子團體冠軍。

印尼的尤科（Yoko）繼首輪繳標準桿後，次輪71桿（－1）桿依舊穩中進取，兩天計低於標準桿1桿，暫擠下我國的陳宥竹，躍居女子組領先，我國的吳丞軒、謝承洧及越南的阮安明等三人均繳男子次佳71桿，吳丞軒兩天加總平標準桿，與高隆睿暫並列男子第一，並與陳宣佾以296桿，率先為我國奪下8年來第一座台灣業餘高球錦標賽男子團體冠軍。

連兩年角逐賽事的吳丞軒表示，今年第一次參加團體賽，使命感大增，成績也大步向前，「能夠繼2016年後，第一次把團體冠軍留在國內，是大家共同努力的成果，要感謝中華高協王政松理事長大力支持，讓我國青少年選手受到良好的培訓。」二至四名依序是泰國298桿、韓國300桿、澳洲306桿、印尼307桿。

從第10洞出發、世界排名第697的崔俊熙最後四洞峰迴路轉，狂抓3隻小鳥，打亂一池春水，繳男子最佳69桿（－3），累計兩輪＋3桿，從並列第20上升至與北市和平高中高謝承洧暫並列第四，我國的吳丞軒、謝承洧、越南業餘第一高手阮安明等三人均以71桿（－1）繳卡，高隆睿72桿（E）。前兩輪高隆睿與吳丞軒均平標準桿，暫並列男子第一，阮安明＋1桿，暫列第三。

第二輪先聲奪人的是世界業餘女子排名第74的金始泫（Kim Shihyun）前九洞大演抓鳥秀，獲4隻小鳥、沒有柏忌，技驚四座，第10洞吞下第一次柏忌後，又在第11洞抓鳥，戰鬥力居高不下。累計獲全場最多的6隻小鳥、3次柏忌、69桿，其中2次柏忌，栽在最難纏的第16及18洞。兩輪暫以標準桿，與我國的陳宥竹並列第二。

印尼的尤科前15洞抓2隻小鳥、沒有柏忌，直到第16洞吞下全場唯一的柏忌才破功，最終71桿繳卡，兩天－1桿，擠下陳宥竹暫居女子組第一，「第16洞開球後剩115公尺，因為場地彈跳系數高，我抓100公尺打，但果嶺很硬，打過頭，救回時已多花1桿，不過比賽才打兩天，Bogey Free還有兩輪的機會。」

尤科是今年印尼業餘高球錦標賽女子冠軍，父親日本人，母親印尼人，從小在印尼長大，今年亞太女子業餘高球錦標賽曾獲第37名，泰后盃個人排名第27。「我的父親姓吉村（Yoshimura），我的印尼名字是Kristina Natalia Yoko。」

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