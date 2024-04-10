快訊

統神哭了…衛生紙屑黏眼角！母勸世被遷怒罵「滾」 網友傻眼

美3月CPI年增幅高預期！道瓊期指跌逾300點 美債殖利率升破4.5％

謝謝Wilson！砂卡礑游家5具遺體全尋獲 又是牠立大功

金恩盃／謝淑薇搭檔臨時換人 教練解釋是這原因

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
謝淑薇（左）和楊亞依在金恩盃第2場的第3點雙打以3：6、4：6不敵國女雙。圖／四維體育推廣教育基金會提供
謝淑薇（左）和楊亞依在金恩盃第2場的第3點雙打以3：6、4：6不敵國女雙。圖／四維體育推廣教育基金會提供

金恩盃今天進行第2日賽程，我國女雙「世界球后」謝淑薇首度上陣，但搭檔從原本的葛藍喬安娜換成楊亞依，教練何智仁解釋更換搭檔原因，主要是葛藍喬安娜手腕不適，才會臨時改變組合。

教練何智仁表示，本來設定好就是由葛藍喬安娜或梁恩碩擔任第三點，不過擔綱首點單打的梁恩碩單打打完之後，身體有些狀況，今天不適合再上場，葛藍喬安娜則是熱身時就反應有舊傷的手腕有點不舒服，下午和淑薇練完球後，手腕疼痛感加劇，當下就與謝淑薇和教練討論換人事宜。

考量到接下來中華隊還有3場比賽，加上中華隊2點單打都吞敗，第3點女雙已無關勝負，不希望增加選手太多負擔，中華隊才更改名單，何智仁說：「恩碩後面還有單打賽事，葛藍也要看看狀況能否繼續打，當下也詢問過亞依和恩碩，只是恩碩身體的狀況也不太好，所以後來才排亞依下去。」

何智仁也提到，楊亞依是單打選手，謝淑薇需要磨合及帶領小將，較為辛苦，不過謝淑薇不愧是8座大滿貫雙打冠軍球后，「剛剛看她在場上打球的狀況，覺得她調整過後的狀況真的非常好。」

謝淑薇和楊亞依面對金大斌／朴昭炫，以3：6、4：6敗陣，中華隊今天遭南韓3點「橫掃」，連兩天都以敗場作收。

中華隊 梁恩碩 謝淑薇

延伸閱讀

金恩盃／謝淑薇搭擋楊亞依出擊 中華隊0：3不敵南韓 吞2連敗

網球／盼代表台灣打奧運 葛藍：希望看到謝淑薇奪牌

邁阿密女網／瓦解4個盤末危機！球后謝淑薇過頭關已追平個人最佳

網球／謝淑薇重返女雙球后 本週征戰邁阿密公開賽

相關新聞

羽球亞錦賽／33分鐘拍下香港對手 戴資穎挑戰連霸開紅盤

3屆亞錦賽金牌得主、我國「一姊」戴資穎今天邁開連霸第一步，首輪面對世界排名57的香港盧善恩，小戴挺過第二局亂流，只花33...

金恩盃／謝淑薇搭擋楊亞依出擊 中華隊0：3不敵南韓 吞2連敗

2024金恩盃女子團體網球亞大區第一級賽事今天進行第二天賽程，我國在昨天不敵地主中國大陸後，今天碰上南韓同樣陷入苦戰，在...

高球／業餘錦標賽第二輪 吳丞軒、陳宣佾獲男團冠軍 

2024年第31屆台灣業餘高球錦標賽—聲寶，今天第二輪南韓選手大展鋒芒，崔俊熙和金始泫均抓6隻小鳥、吞3次柏忌，雙雙飆出...

金恩盃／謝淑薇搭檔臨時換人 教練解釋是這原因

金恩盃今天進行第2日賽程，我國女雙「世界球后」謝淑薇首度上陣，但搭檔從原本的葛藍喬安娜換成楊亞依，教練何智仁解釋更換搭檔...

足球／遭質疑便當報假帳 迷你足協：如有不法當懲處

教育部今天在立法院教育文化委員會進行專案報告，並在備詢過程中由立委黃國昌提出了由體育署指導的迷你足球協會，一個便當80元核銷250元的報假帳爭議，迷你足球協會回應表示，已經將相關文件呈報給體育署，將完全配合教育部體育署查核，查核後如有不法，亦當懲處。

HVL／北港挑戰黑馬傳奇 家長自發應援集訓成後盾

112學年度HVL高中排球甲級聯賽將進入最終決賽，12日起在雲林展開最終6強賽，身為地主的雲林北港高中，今年以黑馬之姿在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。