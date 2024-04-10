金恩盃／謝淑薇搭檔臨時換人 教練解釋是這原因

金恩盃今天進行第2日賽程，我國女雙「世界球后」謝淑薇首度上陣，但搭檔從原本的葛藍喬安娜換成楊亞依，教練何智仁解釋更換搭檔原因，主要是葛藍喬安娜手腕不適，才會臨時改變組合。

教練何智仁表示，本來設定好就是由葛藍喬安娜或梁恩碩擔任第三點，不過擔綱首點單打的梁恩碩單打打完之後，身體有些狀況，今天不適合再上場，葛藍喬安娜則是熱身時就反應有舊傷的手腕有點不舒服，下午和淑薇練完球後，手腕疼痛感加劇，當下就與謝淑薇和教練討論換人事宜。

考量到接下來中華隊還有3場比賽，加上中華隊2點單打都吞敗，第3點女雙已無關勝負，不希望增加選手太多負擔，中華隊才更改名單，何智仁說：「恩碩後面還有單打賽事，葛藍也要看看狀況能否繼續打，當下也詢問過亞依和恩碩，只是恩碩身體的狀況也不太好，所以後來才排亞依下去。」

何智仁也提到，楊亞依是單打選手，謝淑薇需要磨合及帶領小將，較為辛苦，不過謝淑薇不愧是8座大滿貫雙打冠軍球后，「剛剛看她在場上打球的狀況，覺得她調整過後的狀況真的非常好。」

謝淑薇和楊亞依面對金大斌／朴昭炫，以3：6、4：6敗陣，中華隊今天遭南韓3點「橫掃」，連兩天都以敗場作收。