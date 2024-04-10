金恩盃／謝淑薇搭擋楊亞依出擊 中華隊0：3不敵南韓 吞2連敗

2024金恩盃女子團體網球亞大區第一級賽事今天進行第二天賽程，我國在昨天不敵地主中國大陸後，今天碰上南韓同樣陷入苦戰，在連兩點單打都輸球的情況下，第三點儘管由世界雙打球后謝淑薇搭擋一日兩戰的楊亞依出擊，但最終仍是遭對手以直落二擊敗，以0：3苦吞2連敗。

金恩盃亞大區一級賽事，我國今年派出謝淑薇、葛藍喬安娜、楊亞依、詹皓晴、梁恩碩攜手出擊，我國將與地主中國、印尼、南韓、紐西蘭和大洋洲聯隊展開循環對抗，戰績前2名的隊伍將能取得11月的總決賽升降賽門票，至於戰績最後的兩國將落入亞大區二級。

我國在首日以1：2不敵地主中國大陸後，今天遭遇南韓同樣陷入苦戰，首點就由「小鋼炮」梁恩碩與世界女單排名第468名的具延宇（音譯）展開3盤激戰，最終梁恩碩以4：6、6：4、4：6不敵對手，無緣為中華隊首開勝利。

第二點我國則是由楊亞依遭遇世界排名第241名的張修貞，不過卻遭到對手一路壓制，最終以0：6、1：6直落二敗北，中華隊也以0：2確定無緣勝利。

第三點我國女雙球后謝淑薇提拍上陣，但搭檔也從剛從原定的葛藍喬安娜臨時更換為楊亞依，讓她面臨2日3戰的考驗，至於南韓則由金大斌／朴昭炫搭擋出擊，首盤謝淑薇／楊亞依儘管先被對手以3：6拿下，第二盤也一度陷入1：5落後，但關鍵時刻兩人連追3局，只可惜最終仍是以3：6、4：6直落二敗北，南韓也以3：0勝出，中華隊則是苦吞2連敗。